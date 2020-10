Hannover

Lydia Kirste pinselt ein gelbes Blütenblatt. Es ziert das rechte Horn eines Widders, aus dessen Totenschädel Blumen ranken. Kirste will diesen Teil ihres Wandbildes noch zu Ende malen. „Es geht um die Brücke zwischen Leben und Tod und die Wertschätzung der Tiere“, sagt sie. Unter dem Oberthema „Leben und leben lassen“ kann sich jeder an einem Kunstprojekt auf den Betonwänden des Trogs an der Zeißstraße beteiligen. „Ich male hobbymäßig auf Leinwänden, habe aber noch nie auf einer so großen Wand gemalt“, erzählt Kirste. Ihr Sohn Fritz (9) möchte die triste Wand an der Unterführung ebenfalls mit einem eigenen Bild verschönern, Vater Ingo hat die Fläche in Grün und Blau grundiert.

Stadt sponsert Materialien

„Wir wollen auf die Kostbarkeit unserer Natur und der Tiere aufmerksam machen und betonen, dass alle Lebewesen ein Recht haben zu leben“, sagt Gundula Zimmermann. Seit 35 Jahren arbeitet die Kunstmalerin schwerpunktmäßig im Bereich Wandmalerei. Sie und ihre Tochter Isabel Renner hatten die Idee, die kargen Wände der Unterführung an der Zeißstraße gemeinsam mit Anwohnern zu verschönern. Sowohl Laien als auch Graffitikünstler gestalten die insgesamt 1800 Quadratmeter große Fläche mit. „Menschen sind von Grund auf kreativ, und hier können sie sich künstlerisch verwirklichen“, sagt Zimmermann. Das Projekt könne dazu beitragen, dass Hannover Kulturhauptstadt wird, meint sie. Bauverwaltung, Tiefbauamt, Jugendschutz und Straßensozialarbeit sowie Kulturbüro und Bezirksrat arbeiten zusammen und setzen es von September bis Oktober um. Die Stadt hat die Materialien gesponsert.

Zur Galerie Am Trogbauwerk der Zeißstraße entsteht auf 1800 Quadratmetern Beton ein gemeinschaftliches Kunstwerk. Das Bürgerbeteiligungsprojekt lädt dazu ein, den Stadtteil kreativ zu verschönern.

Mit dem Stadtteil identifizieren

Über 30 Interessierte haben sich bereits gemeldet und wollen ihren Stadtteil mitgestalten. „Man kann beobachten, dass die Leute in einen sehr innigen Prozess kommen und dass es sie glücklich macht zu malen“, erzählt Zimmermann. Neben einer praktischen Unterstützung ist aber auch eine finanzielle möglich. „Wir können noch weitere Spenden gebrauchen“, sagt sie. Student Robin Renner hilft Zimmermann unter anderem beim Aufbau und dem Absperren der Straße. Das Projekt werde gut angenommen. „Die Passanten halten teilweise an, winken und geben positives Feedback“, sagt Renner. „Derartige Projekte tragen dazu bei, dass man sich mit seinem Stadtteil identifizieren kann“, schreibt auch ein Anwohner auf der Nachbarschaftsplattform nebenan.de.

Wer sich ebenfalls beteiligen möchte, kann sich unter Telefon (01 77) 3 33 75 39 melden. Spenden werden unter der IBAN DE64 2011 0022 3019 0433 16, Stichwort „Wandbild Zeißstraße Postbank“, entgegengenommen.

Von Lisa Eimermacher