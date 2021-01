Hannover

Postkarten ermöglichen eine günstige und angenehme persönliche Kommunikation. Aber wer schreibt noch welche? Julia Katharina Thiemann und der Grafiker Sebastian Moock schaffen jetzt ein paar Anlässe dafür: Sie nutzen das gut 150 Jahre alte Medium für zeitgenössische Kunst.

Die Kuratorin aus Ludwigshafen und der Grafiker aus Hannover haben gemeinsam die „ PostColonialPostFreakPostCardShow“ entwickelt. Darin präsentieren sie Arbeiten von Künstlerinnen und Künstlern, die die Erfahrungen postkolonialer Unterdrückung selbst erlebt haben oder sie zum Thema ihrer Kunst machen.

Anzeige

Schier endlose Weite: Wohin soll das Schiff segeln? „Resolution, Malekula, Vanuatu“ lautet der Titel der Fotografie. Quelle: Scarlet Hooft Graafland

13 unterschiedliche Motive gibt es. Die Karten wurden in einer Auflage von jeweils 750 Exemplaren gedruckt. Sie werden derzeit in einigen Kiosken in Hannover und in Koblenz präsentiert. Wer will, kann sich dort jeweils Karten gratis mitnehmen und dann verschicken. Finanziert wird die „Postcardshow“ vom Kultursommer Rheinland-Pfalz und vom Kulturbüro der Stadt Hannover.

„8 Mile Wall“ heißt die Fotoserie von Fabrice Manteiro, die sich mit rassistischen Vorurteilen und Stereotypen auseinandersetzt. Quelle: Fabrice Manteiro

In Hannover beteiligen sich vier Kioske (Friesenstraße 55, Große Pfahlstraße 14, Lister Meile 31, Limmerstraße 1) an dem Kunstprojekt. Wer keine Karten mehr bekommt, kann sich die Motive auf der Internetseite postcardshow.de anschauen.

Von Ronald Meyer-Arlt