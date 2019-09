Hannover

„Du tropfes Tier, ich liebe Dir!“– Mainstream ist es nicht, Kurt Schwitters’ Gedicht „An Anna Blume“. Und doch laufen einem die schrägen Zeilen immer mal wieder irgendwo über den Weg. In diesem Jahr mit besonderer Berechtigung, jährt sich dieses hannoversche Stück Wortkunst für Anna, die von hinten wie von vorn ist, doch zum 100. Mal.

Marketingcoup für ein Gedicht

Und wo sonst passt eine Würdigung besser hin als in das kleine, feine, inklusive Café Anna Blume auf dem Stöckelner Friedhof? Der Künstler und Kulturwissenschaftler Peter Struck erinnert vor leider nur kleiner Zuhörerschaft an die Entstehung des in mehreren Versionen verfassten Gedichts und an Schwitters’ spektakuläre Marketingaktion, eine Fassung auf Litfaßsäulen zu kleben, um für seinen Gedichtband zu werben. Mit Erfolg: Die erste Auflage dieses Stücks Lyrik war, in der heutigen Zeit geradezu unvorstellbar, schnell vergriffen.

Struck folgt der Spur des Gedichts und seiner Rezeption und Adaption, über Filme wie „Mitten ins Herz“ von Doris Dörrie (16. Oktober im Kino im Künstlerhaus) bis zur mannigfachen Interpretation der Expo-Gastländer im Jahr 2000. Zum Schluss gibt’s ein Stück Hip-Hop, das Lied „ Anna“ von Freundeskreis enthält ebenso eine Reminiszenz an Kurt Schwitters: „Wie war das da bei Dada – du bist von hinten wie von vorn. A -N–N–A.“

Drei Jahre Café Anna Blume

Von lok