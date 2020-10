Hannover

Ab Montag müssen wegen der Infektionsgefahr mit dem Coronavirus Restaurants, Kneipen, Bars und Diskotheken schließen, in der Dax-Bierbörse in Hannover lässt man es am Wochenende nach eigener Ankündigung noch einmal so richtig krachen.

Dehoga mahnt zur Zurückhaltung

„Aus gegebenem Anlass müssen wir leider für den November schließen“, heißt es auf der Internetseite der Diskothek Dax-Bierbörse an der Hamburger Allee. „Vorher lassen wir es aber noch mal so richtig krachen.“ Am Donnerstag hatte das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die in Niedersachsen für Restaurationsbetriebe geltende Sperrstunde von 23 Uhr gekippt. In der DAX-Bierbörse bedeutet das für Freitag- und Sonnabendabend: Open End, keine Sperrstunde und bis 23 Uhr Freibier und 50 Rabatt auf alle Getränke, am Sonnabend soll es sogar die ganze Nacht Freibier und 50 Prozent auf alle Getränke geben.

Kritik an den Plänen kommt unter anderem vom Branchenverband Dehoga, er mahnt zur Zurückhaltung: „Wenn das jetzt mit Partys ausufert und die Zahlen dann steigen, spielt dass der Politik in die Karten“, sagt die Geschäftsführerin des Dehoga Niedersachsen, Renate Mitulla. Sie rät eindringlich dazu Partys nur unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln zu feiern. „aber in der heutigen Lage ist das eigentlich nicht zu verantworten“, meint sie. Sie selbst würde eine solche Veranstaltung wie von der Dax-Bierbörse beworben, nicht besuchen.

„Unvernunft und Rücksichtslosigkeit“

Auf Facebook und Instagram gibt es ein paar zustimmende Kommentare, aber die meisten Nutzer äußern sich mit scharfer Kritik oder Unverständnis. „Diese Aktion zeigt soviel Unvernunft und Rücksichtslosigkeit, dass man daraus schlussfolgern muss, dass die angeordneten Schließungen der Gastronomie doch nicht so unbegründet sind“, schreibt dazu zum Beispiel Oliver Rode auf Facebook. „Zum Leidwesen von Gastronomen, die ernsthaft mit versucht haben, die Infektionszahlen gering zu halten.“

Janine Fischbach wendet sich direkt an die Verantwortlichen bei der Dax-Bierbörse: „Ihr solltet euch schämen mit so einem öffentlichen Aufruf“. schreibt sie. „Ist es nicht schon schlimm genug, dass genau wegen solch einem Verhalten zu viele sich angesteckt haben und nun wieder vieles dicht gemacht wird?“ Und aus der Sicht von Claudia Nothbaum sei genau solchen Aktionen der Teil-Lockdown zu verdanken.

„ Getränke lieber verschenken als weggießen“

Der Geschäftsführer der Dax-Bierbörse, Dominic Beister, verweist auf die Hygiene- und Abstandsregeln, an die sich die Diskothek strikt halte. So werde es auch an den beiden Abenden ablaufen. „Wir sind seit Mai auch immer wieder kontrolliert worden, es gab keine Beanstandungen. Beister meint, dass die Einladung „etwas plump formuliert“ sei. In der Dax Bierbörse stünden noch große Getränkebestände im Keller. „Ich dachte, bevor wir das weggießen, verschenken wir es lieber.“ Trotz des Freibiers rechnet Beister aber nicht mit großem Andrang. „Die Leute haben natürlich Angst vor einer Corona-Infektion“, sagt er.

Ganz anders als die Dax-Bierbörse haben andere Gastronomen auf den bevorstehenden Teil-Lockdown reagiert. Beispielsweise ruft das Brauhaus Ernst-August seine Gäste dazu auf, noch einmal auf ein frisch gezapftes Bier und Essen aus der „Heimatküche“ vorbeizukommen. Das ist wohl eher im Sinne der Dehoga.

