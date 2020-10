Wegen einer geplanten Freibier- und 50-Prozent-Rabatt-Party gerät die Dax-Bierbörse in Hannover in die Kritik. In sozialen Netzwerken stößt die Sause kurz vor dem Teil-Lockdown überwiegend auf scharfe Kritik oder Unverständnis. Der Geschäftsführer der Diskothek beteuert, sich an die Corona-Regeln zu halten.