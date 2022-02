Hannover

Tammo strahlt über das ganze Gesicht. Es ist Morgenkreis und Franziska Volland greift zur Gitarre. Vorher bekommen die Kinder und Jugendlichen noch ein Musikinstrument wie Rassel oder Tamburin. Die Sonne geht auf im Morgenkreis im Aegidius-Haus – der Tag kann beginnen. Jedes Kind wird einzeln begrüßt, bekommt seine eigene Strophe. Maxi ist es zu laut. Er schließt die Tür, aber im Flur, auf dem Sofa, ist er trotzdem mit dabei.

Kurzzeitpflege für junge Menschen

Das Aegidius-Haus ist eine Kurzzeitpflegeeinrichtung für junge Menschen mit schweren Behinderungen. Sie können sich hier – genau wie ihre Eltern oder Betreuer – eine entspannte Auszeit nehmen, für 24 Stunden oder auch mal für einige Wochen. „Wir sind ein glücklicher Ort“, sagt Susanne Avenarius, Leiterin des Hauses direkt neben der Kinderklinik auf der Bult, zu deren Stiftung die Einrichtung als eigenständige GmbH auch gehört. Die Kinder bekommen hier alles, was sie brauchen, sie malen, spielen oder entspannen sich auf dem Wasserbett im sogenannten Snoezel-Raum.

Maxi entspannt im sogenannten Snoezel-Raum. Quelle: Katrin Kutter

Vor acht Jahren wurde das Haus eröffnet, nach zehn Jahren akribischer Vorarbeit und als Modellprojekt der damaligen Landesregierung. „Das Projekt ist zunächst begrenzt auf zehn Jahre, wir wissen nicht, ob es weitergehen kann“, sagt die Leiterin. Daher macht sie sich bereits mit ihrem Team – das sind 24 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Gedanken über die Zukunft. „Ich denke auch die Region weiß, dass hier etwas Gutes läuft“, meint Avenarius. Eine Möglichkeit nach Beendigung des Modellstatus könnte eine Dauerpflegeeinrichtung sein. „Das aber ist eigentlich nicht unser Konzept. Wir finden, dass es zu Hause eigentlich am schönsten und der Aufenthalt eine abwechslungsreiche Auszeit für alle ist.“

Gartenlaube mit Bällebad

Das weitläufige Gebäude ist liebevoll eingerichtet. An den Wänden hängen Fußabdrücke und Bilder der jungen Kurzeitbewohner – rund 400 sind es seit Projektstart. Es gibt Kuschelecken, warme Farben dominieren Flure und Wände, die Doppelzimmer sind so eingerichtet, dass sie gemütlich und funktionell sind, überall liegen Plüschtiere in den Betten. Steril darf es nicht sein. „Wir haben hier während der Tiertherapie auch Kaninchen, die durch die Zimmer toben – und ihre Köttel hinterlassen“, erzählt Avenarius. Auch ein Esel war schon zu Gast. Das Außengelände ist ebenfalls farbenfroh, ein Rollstuhlparcours führt durch den Garten, in der Laube wartet ein Bällebad.

Die sieben Kinder und Jugendliche, die an diesem Vormittag im Morgenkreis sitzen, sind allesamt Stammgäste. Annemarie ist mit knapp 20 Jahren schon ziemlich erwachsen, Merle ein aufgeweckter Teenager mit kindlicher Demenz, Hanna eine sehr gute Mensch-Ärgere-Dich-nicht-Spielerin.

„Unsere Kinder haben unterschiedliche Beeinträchtigen, aber wir sind grundsätzlich auf sehr schwere Fälle spezialisiert“: Susanne Avenarius leitet das Haus. Quelle: Katrin Kutter

„Unsere Kinder haben unterschiedliche Beeinträchtigen, aber wir sind grundsätzlich auf sehr schwere Fälle spezialisiert“, betont Susanne Avenarius. Pflegegrad 4 oder 5 weisen fast alle auf, in manchen Fällen ist eine eins-zu-eins-Betreuung nötig.

Zwei Tage Probewohnen

Von heute auf morgen bekommt man keinen Platz im Aegidius-Haus, wenngleich nicht immer alle der zwölf Betten belegt sind. „Melden sich neue Eltern bei uns, müssen wir uns erst einmal kennenlernen“, sagt die Leiterin. Und es muss geschaut werden, ob das Kind sich im Haus integrieren lässt und sich wohl fühlt. Dafür gibt es ein zweitägiges Probewohnen. Ohne Eltern.

Modellprojekt für Kurzzeitpflege Das Aegidius-Haus Auf der Bult ist eine selbstständige Kurzzeitpflegeeinrichtung für Kinder und junge Menschen mit Beeinträchtigungen im Alter von 0 bis 25 Jahren. Die Versorgung eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen mit Beeinträchtigungen fordert von seiner Familie erhebliche körperliche und seelische Kraft und viel Organisationstalent. Das Aegidius-Haus bildet einen wichtigen Baustein im Versorgungssystem dieser Familien. Die Gäste erleben ein Zuhause auf Zeit, und ihre Eltern erhalten wertvolle Augenblicke um Kraft zu tanken und mit Geschwisterkindern etwas zu unternehmen. Die Einrichtung arbeitet eng mit dem Kinder- und Jugendkrankenhaus Auf der Bult in direkter Nachbarschaft zusammen. Das Haus stellt ein Modellprojekt mit landesweiter Bedeutung für ganz Niedersachsen dar, das konzeptionell in enger Abstimmung mit dem niedersächsischen Sozialministerium entwickelt wurde und von diesem gefördert wird. Ein Tagesaufenthalt kostet je nach Pflegegeld zwischen 220 und 312 Euro, etwa die Hälfte übernimmt das Land, der elterliche Eigenanteil beträgt rund 33 Euro. Von der Krankenkasse wird die medizinische Behandlungspflege bis zu 42 Tage im Kalenderjahr gezahlt, für diesen Zeitraum gilt auch der Betriebskostenzuschuss des Landes.

Auch die Abrechnungsfragen müssten geklärt erden. Was übernimmt die Pflegekasse, welche Unterstützung steht an? „Pflegerisch können wir sämtliche Therapien während eines Aufenthaltes übernehmen bis auf die Beatmung“, sagt die gelernte Kinderkrankenschwester, die lange an der MHH gearbeitet hat. Ein Vater schätzt es besonders, dass das Kinderkrankenhaus gleich nebenan ist. „Das gibt ein größeres Gefühl von Sicherheit.“

Die Auszeit der Eltern hat unterschiedliche Gründe. Mal sind es Ferien, mal ein Klinikaufenthalt oder eine Hochzeitseinaldung, die sie veranlassen, den Nachwuchs dem Aegidius-Haus anzuvertrauen. „Leicht fällt das vielen Eltern nicht“, betont Avenarius. Viele könnten ihr krankes Kind nur sehr schwer loslassen. „Aber mit der Zeit gibt sich das, und wir möchten ja, dass alle wiederkommen.“ Tun sie.

Ausschlafen ist ausdrücklich erlaubt

Im Gemeinschaftsraum bereiten Karin und Sarah das Mittagessen zu – Nudeln mit Tomatensauce. Maxi hat schon auf seinem Extrastuhl Platz genommen, er spricht nicht, ist aber immer voll dabei. Bei 25 Jahren liegt die Altersgrenze im Aegidius-Haus, die meisten sind deutlich jünger. Für Hanna, Merle, Tammo, Zoe und die anderen ist der Wochenablauf bereits Routine: Montag Musik, Mittwoch der Clown, Freitag die Tiere. „Jeder soll hier den Tag nach seinen Bedürfnissen verbringen können“, so Avenarius. Daher gibt es auch keine festen Frühstückszeiten. „Ausschlafen ist ausdrücklich erlaubt.“

Medizinisches Fachwissen ist Voraussetzung im Kurzeitpflegehaus. Nahrungspumpen, Absauggeräte und Saurstoffapparaturen müssen bedient werden. Das Team besteht aus Pädagogen, Pflegern sowie Heilerziehungspflegern. Die jungen Gäste bedürfen aufwendiger Pflege. „Viele haben angeborene Einschränkungen, es gibt aber auch Kinder, die etwa nach einem Ertrinkungsunfall beeinträchtigt sind“, berichtet die Kinderkrankenschwester. Drei bis sieben Tage am Stück bleiben die Mädchen und Jungen im Schnitt. „Oft eine wichtige Atempause für Mutter und Vater“, betont Pädagogin Franziska Volland.

Spenden sind nötig

Zwischen 220 und 312 Euro kostet ein Tagesplatz, je nach Pflegegrad. Rund die Hälfte davon bezuschusst das Land, einen weiteren Teil die Krankenkasse. Das Aegidius-Haus rechnet in der Regel direkt mit den Kassen ab, der Eigenanteil der Eltern beläuft sich auf rund 33 Euro pro Kurzzeitpflegetag. „Im Laufe eines Jahres erhalten wir zudem rund 300.000 Euro an Spenden – ohne das Geld würde es auch nicht funktionieren“, betont die Leiterin. 30 Ehrenamtliche unterstützen die Einrichtung zusätzlich.

Franziska Volland (links) im Morgenkreis. Quelle: Katrin Kutter

Die Corona-Pandemie hat auch das Leben im Aegidius-Haus nicht leichter gemacht. Besucher sind nicht erlaubt, „wir haben Hochrisikoklientel.“ Schwerer als Omikron wiegt allerdings die ungewisse Zukunft der Einrichtung. „Wir müssen uns frühzeitig damit befassen, das Angebot gegebenenfalls zu erweitern“, sagt Avenarius. Dauerpflegeplätze seien da sicher eine realistische Option. „Es gibt ja viele Kinder, die dauerhaft betreut werden müssen und mangels Alternativen lange auf den Intensivstationen bleiben müssen und so dort Plätze belegen.“

Der Morgenkreis ist längst zum Mittagessen übergegangen. Maxi bleibt immer noch stumm, Tammo strahlt über das ganze Gesicht und Hanna hat viel zu erzählen. Es wird viel gelacht. Es sieht so aus, als wäre dies ein glücklicher Ort.

