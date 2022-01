Auf einem Parkplatz an der Kieler Straße in Laatzen-Rethen ist am Freitagabend ein Auto in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte Rauch bemerkt, der aus dem Handschuhfach drang. Sein Versuch, den VW selbst zu löschen, scheiterte. Das erledigte kurz darauf die hinzugerufene Feuerwehr.