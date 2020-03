Hannover

Nicht jeder, der derzeit akut an Fieber und Husten oder gar einer Lungenentzündung leidet, den wichtigsten Symptomen im Zusammenhang mit der Erkrankung, muss auf 2019-nCoV getestet werden. Das Robert-Koch-Institut hat ein mehrstufiges Verfahren entwickelt, nach dem Ärzte im Verdachtsfall vorgehen sollen – Patienten, die Kontakt zu einem nachweislich Erkrankten haben, die in einem Risikogebiet waren und respiratorische Symptome zeigen, werden seit Mitte Januar getestet.

Um das An­steckungsrisiko zu verringern, wurden jetzt die Indikationskriterien zur Testung auf das Virus ausgeweitet, wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) im Ärzteblatt bekannt gab. Bislang hatten die Krankenkassen die Kosten für Tests nur bei Patienten übernommen, die entsprechend Symptome aufwiesen und die entweder Kontakt zu einem bestätigten Fall hatten oder innerhalb der vergangenen 14 Tage in einem vom RKI genannten Risikogebiet gewesen sind, zum Beispiel in der chinesischen Stadt Wuhan oder in der italienischen Region Lombar­dei.

Der Arzt entscheidet

Mit der neuen Regelung obliegt die Entscheidung den Ärzten, ob ein Patient getestet werden soll oder nicht, so die KBV. Als Orientierungshilfe diene das Schema des RKI zur Verdachtsabklärung. Die Tests können laut KBV in allen Laboren ausgewertet werden. Konkret entnimmt bei­spielsweise der Hausarzt dem Patienten einen Rachenabstrich und sendet das Ganze dann zur Auswertung an ein Labor. Wenn ein Arzt den Testung auf Coronaviren als begründet ansieht, dann muss die Krankenkasse dafür auch aufkommen.

Laut Hausärzten und dem hannoverschen Labor Amedes kostet der Test rund 150 Euro. Damit wäre er deutlich teurer als etwa ein klassischer Test auf Influenza-Viren, der nach Angaben der Techniker Krankenkasse 7,60 Euro kostet. In diesem Betrag enthalten ist allerdings nur die reine Laborleistung und nicht der Aufwand für Entnahme und Beratung. Zum Vergleich: Ein Test auf Schweinegrippe kostet rund 25 Euro. Das Labor in der City hat derzeit allerdings nur vereinzelte Tests für Coronaviren zu bearbeiten. Bei der Schweinegrippe seien es weitaus mehr gewesen, so eine Mitarbeiterin des Labors.

Prophylaxe ist unnötig

Zwar sollen grundsätzlich nur echte Verdachtsfälle getestet werden, „wer allerdings einen Arzt findet, der das aus Vorsicht macht, kann die Laboruntersuchung auch als Privatzahler vornehmen lassen“, sagt der Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, Detlef Haffke. So eine Prophylaxe aus Angst vor dem Virus sei aber völlig unnötig. „Es lässt sich ja auch keiner auf Influenza testen, wenn der Arzt das nicht konkret anordnet.“ Akutes Problem sei laut Haffke allerdings nicht der überängstliche Patient, der sich auf eigene Rechnung testen lässt, sondern das Fehlen von Schutzkleidung für das medizinische Personal.

„Wir wollen unbedingt vermeiden, dass Mediziner und ihre Mitarbeiter sich bei Corona-Untersuchungen infizieren“, betont der KVN-Sprecher. Das sei fatal für die Gesamtversorgung der Bevölkerung. Schließlich gebe es viele chronisch Kranke, die auf wöchentliche Sprechstunden bei ihrem Hausarzt angewiesen seien. „Priorität hat jetzt der Schutz des Personals“, sagt Haffke.

