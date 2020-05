Hannover

Die Strafe, die ein Schöffengericht am Amtsgericht Hannover im Prozess gegen Steven P. verhängte, war durchaus ungewöhnlich: Der 31-Jährige wurde zu vier Monaten und 20 Tagen Haft verurteilt. Doch hatte das Strafmaß seinen Grund und seine Geschichte.

Denn genau vier Monate und 20 Tage vorher war P. festgenommen worden und in U-Haft gekommen – seine Strafe hat er damit gewissermaßen schon abgesessen. Er hatte am 29. Dezember 2019 in einem Bäckerladen in der Niki-de-Saint-Phalle-Promenade einen Diebstahl begangen, den Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes geschubst und gedroht, dessen Tochter zu vergewaltigen. Doch mit Ach und Krach wurde der Anklagevorwurf des räuberischen Diebstahls zu einem Diebstahl geringwertiger Sachen heruntergestuft. Gepaart mit den Tatvorwürfen wegen versuchter Nötigung und Bedrohung meinte das Gericht unter Vorsitz von Alena Fischer, dass knapp fünf Monate Gefängnis als Bestrafung reichen.

Schubserei im Tiefgeschoss

Drei Brötchentüten mit Gebäck im Wert von 12,90 Euro hatte Steven P. an jenem Sonntagnachmittag in der Hand, als er die Back-Factory im Bahnhof-Untergeschoss verlassen wollte – ohne bezahlt zu haben. Doch schnell waren zwei Protec-Mitarbeiter vor Ort, die ihn an der Flucht hinderten. Es kam zu einer Schubserei, der 31-Jährige schimpfte herum, und seinen Angaben nach kassierte er einen Schlag.

Das Glück des Angeklagten war schlussendlich, dass er die drei Brötchentüten fallen ließ, bevor er einen der Sicherheitsdienstler beiseite schob. „Damit kann dieses Schubsen nicht mehr als Angriff angesehen werden, um die Beute des Diebstahls zu sichern“, erläuterte die Richterin, „und damit handelt es sich bei diesem Vorgang nicht mehr um einen räuberischen Diebstahl.“

Allerdings sei P., so Fischer, nur eine „Nuance“ von einer derartigen Verurteilung entfernt gewesen – und dann wäre er im Gerichtssaal nicht auf freien Fuß gesetzt worden, sondern hätte mit einer Mindesthaftstrafe von einem Jahr kalkulieren müssen.

Vorstrafen sind vielfältig

Der Angeklagte ist im hannoverschen Obdachlosenmilieu angesiedelt, hängt an der Flasche und hat bereits 30 Einträge im Vorstrafenregister verzeichnet. Versuchte Brandstiftung, sexuelle Nötigung, gefährliche Körperverletzung, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und viele Diebstahls- und Schwarzfahrdelikte sind im Bundeszentralregister zu finden. „Es gibt ja kaum ein Delikt“, so der trockene Kommentar von Richterin Fischer, „das Sie nicht schon begangen haben.“

Zum Zeitpunkt des Bäckerei-Diebstahls hatte P. knapp 2,9 Promille Alkohol im Blut, doch als Gewohnheitstrinker machte ihn das keineswegs handlungsunfähig und damit auch nicht vermindert schuldfähig. Weil die Staatsanwältin und der Angeklagte – im Einklang mit seinem Verteidiger Christian J. Neumann – mit dem Urteil einverstanden waren, ist es bereits rechtskräftig.

Von Michael Zgoll