Ladenmieten in Hannover sind im Bundesvergleich noch günstig

„Der hannoversche Immobilienmarkt ist seit Jahren hervorragend aufgestellt. Hannover darf inzwischen in keinem Portfolio in- und ausländischer Investoren mehr fehlen“, schreibt die Wirtschaftsförderung der Region in ihren Standortinformationen „Trends und Fakten“.

Je kleiner das Geschäft, desto höher die Miete pro Quadratmeter

Ein Abschnitt vergleicht die Ladenmieten in den Citys deutscher Großstädte. Dabei liegt die niedersächsische Landeshauptstadt insgesamt im Mittelfeld. Auffällig ist, dass die Mietsätze pro Quadratmeter bei größeren Geschäften niedriger sind als bei kleinen.

Die Region hat die Daten des Gewerbepreisspiegels des Immobilienverbandes Deutschland (IVD) genutzt. Daraus ergibt sich für Hannover eine Nettokaltmiete für ein ebenerdiges Geschäft mit rund 60 Quadratmeter Verkaufsfläche in bester Lage in Höhe von 155 Euro je Quadratmeter. Zum Vergleich: Für München als Spitzenreiter schlagen 410 Euro zu Buche, für Dresden am anderen Ende der Skala lediglich 100 Euro. Verfügt das Geschäft über 150 Quadratmeter Kauffläche, liegt die Nettokaltmiete in Hannover bei 76 Euro und damit deutlich niedriger als in den meisten anderen Großstädten.

Deutliche Preisunterschiede gibt es im Vergleich zu den sogenannten Eins-b-Lagen, also immer noch in der City, aber etwas abseits der Hauptpassantenströme. Mit Mietsätzen von 28 Euro für ein kleineres und 17 Euro für ein größeres Ladengeschäft ist Hannover auch hier ein vergleichsweise günstiges Pflaster.

