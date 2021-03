1. Verwirrung um Ladenöffnung: Polizeieinsätze vor Geschäften

Wirrwarr um Ladenöffnungen nach dem Corona-Lockdown in Hannover: Die Polizei ist am Montag vor C&A in Hannovers City eingeschritten, weil die Warteschlange zu lang war. Das Geschäft wurde daraufhin wieder geschlossen. Auch Möbel Staude bekam Polizeibesuch. Die City-Gemeinschaft kritisiert die Informationspolitik der Behörden: Es sei unklar gewesen, welcher der kursierenden Sieben-Tage-Inzidenzwerte maßgeblich sei. Denn: Der des Robert-Koch-Instituts lag unter, der des Landesgesundheitsamtes über 100.

2. Kontaktregeln in Hannover: Wann sind wieder Treffen möglich?

Die jüngsten Corona-Regeln der Landesregierung enthalten weitere Lockerungen – auch private Treffen sollen wieder in größeren Rahmen möglich sein, wenn die Infektionsrate das zulässt. Das Problem ist nur: Menschen in der Region Hannover müssen sich noch gedulden. Mit einer Inzidenz von 103,8 Infizierten pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen gelten Landeshauptstadt und Umland als „Hochinzidenzkommunen“, und es greift die „Notbremse“. Darum gilt vorerst die alte Regelung weiter: Treffen sind nur mit einer Person aus einem anderen Haushalt erlaubt. Bei Kindern gilt: Nur die Jüngeren bis einschließlich sechs Jahre zählen nicht mit. Das gilt zunächst für mindestens eine weitere Woche.

3. Schwerer Unfall auf der B 217 bei Ronnenberg

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 217 bei Ronnenberg-Weetzen sind am Montagnachmittag sechs Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge an der Kollision beteiligt.

4. Zweiter Vogelgrippefall in der Region

In der Region Hannover gibt es einen zweiten bestätigten Fall der Vogelgrippe. Veterinäre haben am Montag eine an den Koldinger Teichen in der Leinemasch gefundene tote Wildgans positiv auf den Erreger des Typs H5 getestet. Als Konsequenz dürfen Geflügelhalter in dem Gebiet ihre Tiere von Dienstag, 9. März an, nicht mehr im Freien halten. Betroffen vom sogenannten Aufstallungsgebot sind insgesamt 63 Betriebe mit Geflügel in den Laatzener Ortsteilen Alt-Laatzen, Grasdorf, Rethen und Gleidingen, in den Hemminger Ortsteilen Westerfeld, Arnum, Harkenbleck und Wilkenburg sowie in den den Pattenser Ortsteilen Reden und Koldingen.

5. Tui will über Ostern Mallorca-Reisen anbieten

Der hannoversche Reisekonzern Tui will bereits in den Osterferien wieder Reisen nach Mallorca anbieten. Die Inzidenzwerte auf der Balearen-Insel sowie Gespräche hinter den Kulissen machen dem Reisekonzern Hoffnung. Reisen zu den übrigen Inseln Ibiza, Menorca und Formentera sowie in den Großteil Festland-Spaniens sagte Tui vorerst noch bis Mitte April ab. Nun soll es vor allem auf Mallorca eine vorsichtige Öffnung geben, etwa mit dem Start eines Robinson-Clubs und ersten Flügen der Konzern-Airline Tuifly schon ab der zweiten März-Hälfte.

