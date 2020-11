Hannover

Eigentlich wollte das kommunale Energieunternehmen Enercity bis Ende des Jahres 480 öffentlich Ladepunkte für E-Autos in Hannover installiert haben. Das dichteste Ladenetz für E-Autos in ganz Deutschland sollte es in Hannover geben, doch jetzt dauert alles länger. Im Umweltausschuss am Montag hat das Unternehmen um eine Verlängerung der Montagefrist von neun Monaten gebeten und bekommt die Zeit vonseiten der Ratspolitik eingeräumt.

Nur 2500 E-Autos zugelassen

Nachteile hätten die Stadt und ihre Bewohner durch die Verzögerung nicht zu befürchten, heißt es vonseiten der Stadt. Die Zielmarke 480 Steckdosen im Straßenraum zum Jahresende habe auf der Annahme beruht, dass zu diesem Zeitpunkt 6000 E-Autos in Hannover zugelassen sind. „Tatsächlich waren zum 30. Juni insgesamt 1905 Elektrofahrzeuge im Stadtgebiet angemeldet, sodass zum Ende des Jahres von nur zirka 2500 Elektrofahrzeugen auszugehen ist“, ist in einem Verwaltungspapier zu lesen. Die Zahl der E-Auto-Zulassungen erfüllt also bei Weitem nicht die Erwartungen. „Wenn es mehr Zapfsäulen im Straßenraum gibt, steigt auch die Zahl der Elektroautos“, sagt Grünen-Umweltpolitiker Mark Bindert.

Langwierige Verfahren

Gründe für die Verzögerung beim Ausbau des Ladesäulennetzes scheinen vor allem in der Bürokratie zu liegen. Die für die jeweiligen Standorte zu durchlaufenden Verfahren seien sehr komplex, sagte Rainer Konerding, Klimaschutzexperte bei der Stadt, in der Ausschusssitzung. So müssten Anforderungen an Verkehrswege, Denkmalschutz und Stadtgestaltung berücksichtigt werden. Hinzu kämen Baueinschränkungen wegen der Corona-Pandemie sowie Lieferengpässe bei technischen Komponenten der Anlagen. „Außerdem ist die Prüfung von privaten Flächen für die Aufstellung von öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur sehr langwierig“, sagte der Klimaschutzexperte.

Laternen als lahme E-Tankstellen

20 bis 25 Straßenlaternen will Enercity nutzen, um E-Tankstellen zu installieren. Dazu werden sie mit einer E-Zapfsäule ausgestattet und als solche gekennzeichnet. Jedoch betragen die Ladezeiten an den Laternen etwa zehn Stunden. „Solche Standorte sind Notmaßnahmen“, sagt Konerding. Die CDU wirft die Frage auf, ob die Stadt Hannover und Enercity überhaupt genügend Ladeinfrastruktur zur Verfügung stellen können, sollten E-Autos irgendwann die Norm und nicht mehr die Ausnahme bilden. „Ja, das schaffen wir“, sagt Klimaexperte Konerding. Jedoch reichten die Investitionen der Kommune allein nicht aus. „Wir müssen auch private Firmen ansprechen“, sagt Umwelt- und Wirtschaftsdezernentin Sabine Tegtmeyer-Dette (Grüne). Auf Supermarktparkplätzen und Betriebsflächen gebe es noch Kapazitäten.

FDP-Umweltpolitiker Andreas Bingemer wollte wissen, ob die Stadt nicht in eine Übergangstechnologie investieren könnte. „Manche Experten sehen Wasserstoffantriebe vorne“, gab er zu bedenken. Die Stadtverwaltung antwortete, dass es kein Entweder-Oder gebe. „Wasserstoffantriebe sind vor allem für den Schwerlastverkehr interessant“, sagte Konerding. Der Ausbau des E-Zapfsäulen-Netzes sei eine notwendige Investition in die Zukunft.

