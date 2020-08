Hannover

Dort, wo einst hochwertige Plattenspieler und edle Boxen präsentiert wurden, steht nun eine Staffelei. Der hannoversche Maler Thomas Düwer hat sich in den Räumen des ehemaligen Hifi-Geschäfts Thorenz in der Karmarschstraße niedergelassen – vorübergehend. Seit einer Woche darf er in Absprache mit dem Vermieter die 350 Quadratmeter große Fläche als Atelier und Ausstellungsraum nutzen. „Das geht so lange, bis die Räume vermietet sind“, sagt Düwer.

Einkaufsbummler dürfen zuschauen

Der 61-Jährige hat nichts dagegen, wenn ihm Einkaufsbummler bei der Arbeit über die Schulter schauen. „Ich kann malen und mich dabei unterhalten“, sagt er. Die Türen zum ehemaligen Laden sind geöffnet, Pflanzenkübel stehen neben dem Eingang. Der ehemalige Verkaufsraum ist nicht wiederzuerkennen. Nackte Wände, steinerner Fußboden. „Der Laden ist entkernt worden“, sagt Düwer.

Die Thorenz-Räume sind entkernt worden. Quelle: Tim Schaarschmidt

Verkaufserlöse der Bilder gehen zur Hälfte an Vermieter

Durch Zufall habe er den Eigentümer, der unbekannt bleiben wolle, kennengelernt. „Der Mann hat eine Schwäche für Künstler, deshalb das Angebot, die Räume nutzen zu dürfen“, erzählt Düwer. Laufende Kosten müsse er nicht zahlen, man habe sich anders geeinigt: Von Donnerstag, 20. August, bis Ende September zeigt Düwer seine Bilder in den Thorenz-Räumen. Die Hälfte des Verkaufserlöses geht an den Eigentümer.

Thomas Düwer malt fotorealistische Bilder, etwa vom Aegidientorplatz. Quelle: Tim Schaarschmidt

Düwer hat sich darauf spezialisiert, fotorealistische Bilder zu malen. Oft sind es Impressionen Hannovers, etwa das Hohe Ufer und der Mittellandkanal, die er fotografisch festhält und anschließend in ein Gemälde überträgt. Bevor er sich ganz der Kunst widmete, war Düwer in der Finanz- und Immobilienbranche beschäftigt. „Da wurde ich nicht glücklich“, sagt er. Vor zwei Jahren, ermuntert von seiner Frau, wagte Düwer den Schritt, sich nur noch auf das künstlerische Schaffen zu konzentrieren. „Jetzt fühle ich mich wie ein Fisch im Wasser“, sagt er.

