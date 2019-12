Hannover

Das Maschseefest 2019 war in bestimmten Bereichen lauter als in den vergangenen Jahren. Das ist das Ergebnis des Lärmgutachtens für die diesjährige Veranstaltung. Lärmgutachter Michael Oehlerking, der mit seinen Mitarbeitern die Messungen durchgeführt hat, führt das auf ein verändertes Partyverhalten zurück.

Probleme habe es bei dem Fest im August an den Freitag- und Sonnabendabenden gegeben, berichtet Oehlerking. Die Lärmquellen hätten ausschließlich am Ostufer zwischen Sprengel-Museum und Geibelstraße gelegen. Nach Oehlerkings Angaben mussten vor allem die Bewohner der Wiesen- und der Geibelstraße unter dem Partylärm in den spätabendlichen und nächtlichen Stunden leiden.

Größere Gruppen, lauter Gesang

„Das hat uns überrascht“, sagt Ingenieur Oehlerking. Ursache für den gestiegenen Lärmpegel seien größere Gruppen, die laut Lieder gesungen hätten. Unklar ist dabei, ob sie von den Wirten der Stände dazu animiert wurden. „Das Maschseefest hat in diesem Bereich mehr Straßenfestcharakter bekommen“, meint er.

Weiteres Problem als Lärmquelle beim Seefest ist der NDR-Parkplatz. Dort träfen sich junge Leute zum sogenannten Vorglühen, dem gemeinsamen Trinken von Alkohol in Gruppen, berichtet Sprecherin Maike Scheunemann von der Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG), Veranstalterin des Maschseefestes. Oft werde dabei das Autoradio laut aufgedreht. Das Landesumweltministerium hat deshalb angeregt, den Parkplatz zu sperren, um den Bereich zu beruhigen.

Bereich soll neu geordnet werden

Um zwischen Sprengel-Museum und Geibelstraße mehr Ruhe für die Anwohner zu erreichen, soll dieser Bereich künftig neu geordnet werden. „Ziel ist es, dass im kommenden Jahr die Messwerte nicht mehr überschritten werden“, betont Oehlerking. Details müssen aber in den kommenden Monaten noch geklärt werden.

Probleme durch zu großen Lärm aus Lautsprecheranlagen hat es laut Gutachter nur in sehr wenigen Ausnahmefällen gegeben. Die Anlagen sind so eingestellt, dass sie eine bestimmte Lautstärke nicht überschreiten. Außerdem werden sie um 22 Uhr und an den Freitagen und Sonnabenden um 23 Uhr automatisch leiser geregelt. Seit rund zwölf Jahren wird beim Maschseefest der Lärm gemessen.

Anwohner: Problem ist das Konzept

Allerdings reißt die Kritik von Anwohnern nicht ab. So glaubt Rudi Zimmeck nicht daran, dass sich eine Entlastung durch eine Neusortierung der Festmeile am Rudolf-von-Bennigsen-Ufer erreichen lässt. „Das Grundproblem der Veranstaltung besteht vielmehr im Grundkonzept“, sagt Zimmeck. „Große Teile des Festangebots befinden sich zu nah an den Wohngebieten, die Zahl der Anbieter ist zu groß, die Festdauer ist zu lang“, betont er.

Der Anwohner kritisiert zudem, dass der Verkehrslärm während des Maschseefests bei den Lärmmessungen nicht berücksichtigt wird. Dabei trage diese Geräuschquelle zu den erheblichen Belastungen in der westlichen Südstadt wesentlich bei. Zimmeck fordert eine deutlich verbesserte Kommunikation der Stadt und der HVG mit den Bewohnern der westlichen Südstadt. Die Lärmprobleme seien zu lange entweder unterschätzt oder klein geredet worden.

Von Mathias Klein