Beim nächsten Maschseefest sollen leisere Töne angeschlagen werden – vor allem nahe der dicht besiedelten Wohngebiete. Die Anwohner haben sich offenbar mit ihren Protesten wegen Lärms durchgesetzt. Betroffen ist demnach vor allem der Bereich am Ostufer entlang des Rudolf-von-Bennigsen-Ufers. Unter anderem sollen deshalb beim 35. Maschseefest vom 29. Juli bis zum 16. August an den Ständen des Geibeltreffs von Sonntag bis Donnerstag jeweils nur noch bis um 22 Uhr Getränke ausgeschenkt werden – anstatt wie bislang bis um 1 Uhr. Das geht aus den Ausschreibungsunterlagen hervor, die die Hannover Veranstaltungs GmbH ( HVG) inzwischen an interessierte Gastronomen verschickt hat. Demnach ist auch eine Verlegung und Neuausrichtung besonders lauter Stände und Bühnen geplant – zum Schutz der Anwohner vor übermäßiger Lautstärke bis tief in die Nacht.

Gastronomen gehen mehr als 30 Geschäftsstunden verloren

Bislang wollen aber die Stadt und HVG auch auf Nachfrage noch keine Stellung zu den Plänen abgeben – mit dem Verweis auf das noch laufende Ausschreibungsverfahren. Unter Gastronomen und Mitarbeitern aus der Branche hat es sich aber längst herumgesprochen: „Das frühere Ausschank-Ende bedeutet bei insgesamt mehr als zehn kürzeren Tagen in den drei Festwochen mehr als 30 Verkaufsstunden weniger für die betroffenen Gastwirte“, sagt ein Gastronom. Wegen des laufenden Ausschreibungsverfahrens will er seinen Namen nicht nennen. Für die Kollegen befürchtet er aber massive Umsatzeinbußen. „Am Geibeltreff sind die Stoßzeiten in der Woche normalerweise von 21 bis 24 Uhr“, weiß er. Wenn um 22 Uhr Schluss sei, gehe viel Publikum am Ostufer verloren, glaubt er.

Der Geibeltreff und seine Stände gehören zu den Publikumsmagneten beim Maschseefest. Quelle: Archiv

Stadt und HVG halten sich bedeckt und verweisen auf Lärmschutz

Seitens des Veranstalters heißt es zu den neuen Regelungen nur: „Um eine größtmögliche Neutralität zu gewährleisten, wird sich die HVG erst nach Ablauf des europaweiten Ausschreibungsverfahrens zu weiteren Inhalten äußern.“ Immerhin teilt die HVG-Sprecherin Maike Scheunemann mit: Die Gestaltung der Ausschreibung beruhe auf den Erkenntnissen eines von der HVG beauftragten Lärmschutzgutachtens und der Kritik des Vereins Forum Lärmschutz Hannover gegenüber dem Land Niedersachsen. Im Hinblick auf den Denkmalschutz und unter Berücksichtigung einer Lärmschutzverordnung habe die HVG in Kooperation mit dem Fachbereich Eventmanagement der Landeshauptstadt sowie in Abstimmung mit der Region Hannover eine neue Aufplanung der Flächen erstellt.

Nordufer-Bühne wird am Hellebadier aufgebaut und zum See ausgerichtet

Bis Anfang März können Gastronomen jetzt ihre Konzepte und Bewerbungen abgeben. Wegen der neuen räumlichen Anordnungen müssen auch einige Stände umziehen. Aus einer Skizze in den Ausschreibungsunterlagen geht hervor, dass eine Bühne vom Nordufer künftig neben der Skulptur Hellebardier gegenüber dem Sprengel Museum aufgebaut wird – mit Ausrichtung zum Fackelträger, offenbar damit der Schall über den See abwandern kann. Künftig sollen also für die Anwohner die erlaubten Pegel und vorgeschriebenen Messwerte für Lautstärke eingehalten werden.

Ein kleiner Trost für Stammgäste des Geibeltreffs: Am Tag der Maschseefest-Eröffnung, Mittwoch, 29. Juli, dürfen die Gastwirte dort trotz der neuen Wochentagsregelung ausnahmsweise eine Stunde später, also um 23 Uhr, die letzte Bestellung annehmen.

Der Stand von Gosch war bislang für viele Besucher ein fester Treffpunkt am Geibeltreff. Quelle: Archiv

