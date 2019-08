Hannover

Die Feuerwehr ist derzeit auf dem Gelände der Mülldeponie in Lahe im Einsatz. Dort waren um kurz vor 21 Uhr in einem Lager rund 30 Kubikmeter Holzabfälle in Brand geraten. Die Ursache dafür ist bislang unklar. Derzeit liegen keine Informationen darüber vor, ob es bei dem Brand Verletzte gegeben hat. Mehr in Kürze.

Von Tobias Morchner