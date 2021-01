Hannover

Eigentlich wollte die Region Hannover Ende vergangenen Jahres damit beginnen, in Ortsdurchfahrten ein Tempolimit von 30 Kilometern in der Stunde auszuschildern. Daraus wird vorerst nichts, weil das niedersächsische Verkehrsministerium nicht mitspielt. Was aus dem Modellprojekt wird, das wegen der starken Nachfrage zu einem Großprojekt geworden ist, steht in den Sternen. „Das Land kann das Vorhaben herunterfahren oder ganz stoppen“, teilt die Region mit.

Region nutzt eine Experimentierklausel

Generell gilt in Ortsdurchfahrten Tempo 50. Gedrosselt werden darf laut Straßenverkehrsordnung (StVO) nur in begründeten Ausnahmefällen etwa im Bereich von Schulen, Kitas, Krankenhäusern oder Heimen. Die Region will nun eine seit Frühjahr 2020 bestehende Experimentierklausel in der StVO nutzen, die auf drei Jahre angelegte Feldversuche mit Tempolimits erlaubt. Herausgefunden werden soll, wie sich Tempo 30 auf Verkehrssicherheit, Verkehrsfluss und Umweltbelastungen auswirkt.

Die Region hatte ursprünglich auf 30 bis 40 Strecken experimentieren wollen und die Städte und Gemeinden um entsprechende Vorschläge gebeten. Diese jedoch waren sehr angetan und haben mehr bisher rund 100 Straßen gemeldet – die Wedemark etwa sämtliche Ortsdurchfahrten auf Kreisstraßen in ihrem Gebiet. Neustadt schrieb neun Straßen auf die Liste, Wunstorf acht. Lediglich Burgwedel winkte komplett ab.

Land prüft Größenordnung

Diese schiere Menge an Straßen für ein Experiment ist dem Land nicht geheuer. Es hatte in der Vergangenheit ein eigenes Projekt durchgeführt und dabei im Raum Hannover nur eine Modellstrecke in Garbsen zugelassen. Weil der angemeldete Bedarf damals höher war, trat die Region auf den Plan.

„Das niedersächsische Verkehrsministerium hat Mitte Januar eine fachaufsichtliche Prüfung des Modellprojekts angekündigt und uns angewiesen, bis zum Abschluss des dieses Verfahrens mit der Umsetzung zu warten“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann mit.

Straßenliste soll im März kommen

Die Region will laut Abelmann das Gespräch mit dem Ministerium suchen. In jedem Fall muss sie für jede einzelne Straße detailliert begründen, warum sie Tempo 30 für angebracht hält. Geplant ist im März eine entsprechende Liste zu veröffentlichen. Wie lange das Land prüfen wird und was als Resultat dabei heraus kommt, steht auf einem anderen Blatt.

