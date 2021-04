Landeskriminalamt Niedersachsen warnt vor gefälschten Impfpässen

Hannover

Ermittler des Landeskriminalamts (LKA) warnen vor gefälschten Impfpässen, die seit Kurzem auch in Niedersachsen auftauchen. Die Beamten weisen darauf hin, dass sowohl die Herstellung und der Vertrieb, aber auch die Nutzung dieser Dokumente strafbar sind.

Gefälschte Dokumente bei Telegram angeboten

Ermittlungen haben ergeben, dass gefälschte Impfpässe mit Stempel, Aufkleber und Unterschrift derzeit auf verschiedenen Kanälen des Messengerdienstes Telegram zum Kauf angeboten werden. Die gefälschten Dokumente kosten zwischen 99 und 250 Euro. Dabei ist es nach Erkenntnissen des LKA inzwischen möglich, sich derartige Pässe für alle größeren deutschen Städte ausstellen zu lassen.

Einen konkreten Fall haben die Behörden Mitte April in Goslar aufgedeckt. Eine Ärztin hatte bei einem ihrer Patienten zufällig Blanko-Impfausweise, Impfersatzformulare, eine Ersatzbescheinigung sowie Bögen mit Chargennummern gefunden. Die Polizei leitete gegen den Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Urkundenfälschung ein.

Keine Fotos von echten Impfpässen posten

Die Behörde weist ausdrücklich darauf hin, dass eine Impfbestätigung derzeit nur über einen Impfpass oder eine bundeseinheitliche Ersatzbescheinigung erfolgt. Beide sind mit dem Impfstoffaufkleber, einem Stempel des Impfzentrums und der Unterschrift des behandelnden Arztes versehen. Die Ermittler warnen in diesem Zusammenhang auch davor, Fotos von Impfpässen in den sozialen Medien zu posten. Es handele sich dabei um sensible Daten, die nicht öffentlich geteilt werden sollte, damit Straftäter sie nicht für ihre Zwecke missbrauchen können.

Von Tobias Morchner