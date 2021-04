Hannover

Furchtlos packt er das Tier bei den Hörnern. Emil ist fünf Jahre alt, und natürlich weiß er, wen er da vor sich hat. „Das ist ein Triceratops“, sagt er. Und zur Beruhigung schiebt er hinterher: „Nur ein Pflanzenfresser.“ Die lebensgroßen Sauriermodelle, die seit fünf Monaten vor dem Landesmuseum stehen, sind längst kleine Publikumsmagneten geworden.

„Kinder haben den Erwachsenen oft einiges an Wissen voraus“: Caroline Stahr mit dem Carnotaurus Sastrei. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Der Triceratops ist besonders beliebt“, sagt Museumsmitarbeiterin Caroline Stahr. In ihrer blauen Museumsweste erklärt sie Emil und seiner Familie, dass das Kampfverhalten des Sauriers, der vor 67 Millionen Jahren lebte, dem von heutigen Horntieren wie Antilopen oder Elchen ähnelte. Besonders an Wochenenden setzt das Museum jetzt Dino-Scouts ein, die dem Publikum draußen vor den Türen Wissenswertes über die Urzeitechsen erklären.

Museum geht auf die Straße

Die aufwendige Ausstellung „Kinosaurier“, die eigentlich Anfang Dezember eröffnen sollte, war bisher noch nie öffentlich zugänglich, das Museum ist wegen der hohen Corona-Inzidenzwerte geschlossen. Doch wenn die Leute nicht ins Museum können, geht das Museum eben auf die Straße: Dort vermitteln die Dino-Scouts wenigstens ein bisschen von der Schau, die komplett aufgebaut auf Besucherinnen und Besucher wartet.

Mächtig und gewaltig: Der Seismosaurus vor dem Landesmuseum wog im Orignal rund 80 Tonnen. Quelle: Tim Schaarschmidt

„Die Kinder haben den Erwachsenen oft einiges an Wissen voraus“, sagt Caroline Stahr. Dann erklärt sie, dass der Carnotaurus sastrei, der so friedlich auf der Wiese liegt, dem Namen nach ein „fleischfressender Stier“ ist. Der 45 Meter lange Seismosaurus gleich nebenan wog als Original rund 80 Tonnen. „Man nennt ihn auch Erdbebenechse“, sagt die 26-Jährige, und man versteht sofort, warum.

„Wir hoffen, dass wir die Ausstellung im Museum irgendwann sehen können“, sagt Saskia Klinkberg, die Mutter des Jung-Paläontologen Emil. Diese endet eigentlich am 25. Mai; unter anderem müssen Leihgaben zurückgegeben werden. Doch das Landesmuseum versucht, sie zu verlängern. Damit Emil und seine Kollegen den Echsen auch indoor begegnen können.

Dino-Scouts sind an den kommenden Wochenenden von 11 bis 12 sowie von 13 bis 14 Uhr am Landesmuseum ansprechbar. Die Ausstellung Kinosaurier ist vorerst nur virtuell per Mediaguide auf der Museumswebsite zu sehen.

Von Simon Benne