Hannover

Ritter und Prinzessinnen sind wohl für die meisten Kinder von Interesse. Die neunjährige Annabell jedenfalls ist völlig begeistert davon, was sie gerade im Landesmuseum alles erfahren hat. Vieles konnte die Grundschülerin sogar selbst ausprobieren. „Das ist richtig cool. Ich habe gespürt, dass eine Ritterrüstung sehr schwer ist. Ich konnte sie gar nicht anheben.“ Annabell war von vielen Dingen in der Ausstellung „Ritter und Burgen“ angetan. „Es gibt auch einen Film über das Leben der Menschen, die nicht so reich waren wie der König und die Königin“, erzählt sie.

Handwerk zum Ausprobieren: In der Ausstellung „Ritter und Burgen“ können Kinder einen Ritter nachprägen. Quelle: Katrin Kutter

Jetzt sitzen Annabell und ihre Mutter Friederike Dach über eine Metallfolie gebeugt, auf die sie mit Nadeln das Bild eines Ritters auf einem Pferd einprägen. „Das ist das Schönste für mich, wenn es am Ende gut aussieht“, sagt das Mädchen. Das Bastelangebot gehört zu einer Reihe zusätzlicher Aktionen, die Sonntag am Familientag im Landesmuseum laufen. „Die Ausstellung ist richtig toll gemacht“, lobt auch Friederike Dach. Ihrem Mann Heiko und Sohn Ben gefällt die interaktive Schau über das Leben im Mittelalter ebenfalls.

Holzpantinen – die Gummistiefel des Mittelalters

Anderen Kindern zeigt Grafikdesignerin Sabine Pfeil, wie sie mit Feder und Tinte schön verschnörkelte Buchstaben malen können – ganz wie Mönche und Nonnen es früher beim Abschreiben kostbarer Bibeln gemacht haben. Restauratorin Rebecca Grethe und ihr Ehemann Florian Ströbele haben sich stilecht wie Menschen im Spätmittelalter angezogen. Grethe trägt Wulsthaube, weißes Unterkleid, geschnürtes Übergewand, Gürtel und Beutel. Ströbele bekommt viele Fragen zu seinen offenen Holzpantinen mit hohen Absätzen zu hören. Trippen heißen sie. „Die Trippen waren die Gummistiefel des Mittelalters. Die Leute zogen sie über, damit die Schuhe nicht dreckig wurden.“

Geldbörse am Gürtel

Restauratorin Rebecca Grethe zeigt Zinngeschirr und trägt Alltagskleidung, wie sie im Mittelalter üblich war. Quelle: Katrin Kutter

Anne Wenck versucht derweil, mit ihrer Tochter Philippa eine Kordel zu drehen. Ehemann Volker Schulze bohrt geduldig Löcher in ein rundes Filzstück. Das Ganze soll eine Geldbörse werden, wie die Menschen sie früher am Gürtel getragen haben. Die Eltern strahlen und scherzen. Das Basteln ist für Philippa weniger leicht als gedacht. „Manchmal müssen wir Eltern ran“, sagt Schulze.

Die Ausstellung „Ritter und Burgen. Zeitreise ins Mittelalter“ läuft noch bis 22. Februar. Geöffnet ist dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Von Bärbel Hilbig