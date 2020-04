Hannover

Für Besucher ist das Landesmuseum derzeit wegen der Corona-Pandemie gesperrt. Doch hinter den Kulissen wird mit Hochdruck gearbeitet: „Hier entsteht ein großer Skulpturensaal“, sagt Katja Lembke. Die Direktorin steht in zweiten Stock des Museums zwischen Gerüsten und Baumaterial. Der Südflügel der Landesgalerie, in dem sonst Werke der Neuen Meister hängen, ist leergeräumt, Handwerker haben mehrere Wände herausgeschlagen. Großzügig wirken die neu entstandenen Fluchten: „So sind ganz neue Blickachsen entstanden“, sagt Lembke.

Im Zuge einer großen Generalsanierung werden derzeit auch die alten Glasdächer des 1902 errichteten Museums erneuert. In diesem Sommer soll der erste Bauabschnitt im Bereich der Neuen Meister fertig sein. Danach kommen – voraussichtlich ab Juni - die Dächer über den Alten Meistern an die Reihe. „Wir liegen im Zeitplan“, sagt Lembke. Künftig werde es in Teilen der Landesgalerie weniger Flächen zum Hängen von Bildern geben. „Wir könnten aber flexible Wände einziehen, um bei Bedarf bestimmte Werke zu präsentieren.“

Duckomenta verschoben

Die Neukonzeption der Landesgalerie ist der letzte große Abschnitt beim groß angelegten Umbau des Hauses zum „Weltenmuseum“. Die Umgestaltung begann 2013 mit der Abteilung Naturwelten, im Oktober 2015 eröffneten dann die Menschenwelten. Mit der Fertigstellung der Kunstwelten soll die Modernisierung des Landesmuseums 2022 abgeschlossen werden. Die Kosten für den letzten Teil der Umgestaltung sollen bei rund 2,5 Millionen Euro liegen.

„Die erste Sonderausstellung, die wir im Südflügel der Landesgalerie zeigen, wird die Duckomenta sein“, sagt Lembke. Die Künstlergruppe interDuck präsentiert darin Werke der Kunstgeschichte wie die Mona Lisa mit Disney-Entenschnäbeln. Eigentlich sollte die Ausstellung mit der Museumsnacht am 13. Juni starten, doch wegen der Corona-Krise wurde sie verschoben. Die Eröffnung ist jetzt für den 26. Juni angesetzt. Während der Duckomenta sollen Restauratoren Luftfeuchtigkeit und Raumklima in den umgestalteten Sälen überprüfen, ehe dann im kommenden Jahr die empfindlichen Meisterwerke zurückkehren.

