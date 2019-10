Das Ehepaar Kollosky aus Hannover ist Stammgast auf Fuerteventura – in diesem Jahr wollten die beiden dort sogar ihre Silberhochzeit feiern. Doch nach der Ankunft geht der Veranstalter Thomas Cook in die Insolvenz, und die Hotelmanager wollen Bares. Die Söhne der Familie, von Vater Karsten als Überraschungsgäste eingeplant, kommen dort nie an.