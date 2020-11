Hannover

Acht weitere Jahre Gefängnis: Das ist das Urteil des Landgerichts Hannover gegen den 19-Jährigen aus der Jugendanstalt Hameln, der mit einem angespitzten Kugelschreiber auf einen Mitinsassen eingestochen hat. Die Jugendkammer sprach am Donnerstag von versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung. Der Angeklagte habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Außerdem kam unter Vorbehalt eine anschließende Sicherungsverwahrung hinzu, sollte der 19-Jährige sich in Zukunft nicht bessern.

Nach Auffassung des Gerichts habe sich Dennis M. durch die Tat zum Richter über Leben und Tod aufschwingen wollen. M. habe generell die Absicht gehabt, einen anderen Gefangenen zu töten. Das Opfer, ein 21-jähriger Kinderschänder, sei willkürlich ausgewählt worden. „Es ging dem Angeklagten nur um Anerkennung durch seine Mithäftlinge“, sagt Landgerichtssprecher Dominik Thalmann. Der Mitangeklagte Marcel S. (22) saß wegen Beihilfe mit auf der Anklagebank, wurde am Donnerstag aber freigesprochen.

„Krasser Denkzettel “

Anfang Oktober hatte M. in der Jugendanstalt Hameln während einer Freistunde auf den 21-Jährigen eingestochen. Der 19-Jährige verletzte sein Opfer mehrfach an Kopf und Hals. Der Verletzte erlitt Schnitt- und Platzwunden. Ein Mithäftling und Justizbeamte konnten den 21-Jährigen aus M.s Fängen befreien. Vor Gericht gab der 19-Jährige an, er habe dem Sexualstraftäter einen „krassen Denkzettel“ verpassen wollen – der Angreifer hatte selbst Kindesmissbrauch durchlitten. Zusätzlich zur achtjährigen Haftstrafe muss M. noch 2000 Euro Schmerzensgeld zahlen.

Psychiatrisches Gutachten vor Entlassung

Die Staatsanwältin hatte in ihrem Plädoyer sogar neun Jahre Gefängnis gefordert, die Gegenseite sechs Jahre. Angesichts des Gewaltpotenzials soll M. nach Abschluss der Haftstrafe erneut von einem psychiatrischen Gutachter untersucht werden. Der hat laut Gericht dann darüber zu befinden, ob der 19-Jährige sich im Laufe der Jahre gemäßigt hat oder doch in Sicherungsverwahrung muss. „Geben Sie sich nicht auf“, sagte der Vorsitzende Richter Stefan Lücke abschließend zu M., „dafür ist es noch zu früh.“

Von Peer Hellerling