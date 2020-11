Hannover

Wegen zehn Gewalttaten, begangen zwischen September und Dezember 2019, muss sich der 24-jährige Hassan K. seit Dienstag vor dem Landgericht Hannover verantworten. So soll er seinen Opfern bei Raubüberfällen mit einem Messer in die Oberschenkel gestochen oder sie bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Auch hat er laut Anklage in der Innenstadt zwischen Opernhaus und Steintorviertel unvermittelt Schlägereien begonnen und seine Kontrahenten mit Pfefferspray verletzt.

Die Taten von K. werden vor einer Jugendkammer verhandelt, weil es noch eine 17-jährige Mitangeklagte gibt. Salsabiel Z. soll dem Älteren bei drei Taten als Lockvogel gedient haben, sprach die Opfer laut Anklage vor Tabledance-Bars oder auf offener Straße an und lieferte sie dann den Gewaltexzessen ihres Partners aus. Die Beute bei diesen drei Überfällen war gering, bestand sie doch lediglich aus zwei Handys im Wert von zusammen 400 Euro sowie 50 Euro Bargeld.

Angriff von hinten

Die Verletzungen, die die Opfer erlitten, waren dagegen erheblich. So soll K. mit einem Mittäter einem Mann in der Glockseestraße 19-mal in den Oberschenkel gestochen und auf den am Boden liegenden Verletzten eingetreten haben. Einem im Hauptbahnhof auf seinen Zug wartenden Bahnkunden griff K. nach den Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft von hinten an und fügte ihm eine Riss-Quetsch-Wunde am Kopf zu. Und einem Barbesucher brach der 24-Jährige nach einem grundlos vom Zaun gebrochenen Streit ein Bein.

Der wegen schweren Raubs, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angeklagte K. sitzt in Untersuchungshaft, Salsabiel Z. befindet sich auf freiem Fuß. Der erste Prozesstag endete mit Verständigungsgesprächen zwischen den Verfahrensbeteiligten; die Vorsitzende Richterin Monika Thiele wird das Ergebnis voraussichtlich am 26. November mitteilen. Schon jetzt aber lässt sich absehen, dass dem Hauptangeklagten mehrere Jahre Freiheitsstrafe drohen.

Von Michael Zgoll