Hannover

Im Juli 2018 soll der damals 27-jährige Ibrahim B. in der S-Bahn der Linie 7 auf Höhe des Bahnhofs Kleefeld unvermittelt mehrere Reisende verbal und körperlich angegriffen haben. Für diese Tat sowie für drei Ladendiebstähle, bei denen er auch einen Verkäufer auf den Kopf und in den Nacken schlug, muss er sich seit Montag vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Angeklagter will Stimmen gehört haben

Der Angeklagte gestand zu Beginn der Verhandlung die ihm vorgeworfenen Handlungen. Über seinen Anwalt teilte er mit, dass ihm die Taten leid täten. Sie seien durch seine psychische Erkrankung ausgelöst worden. Er habe Stimmen gehört, die ihn dazu verleitet hätten. Sie hätten ihm gesagt, dass alle Menschen gegen ihn seien und ihn angreifen wollten.

Anzeige

Seit Längerem in psychiatrischer Behandlung

Auch für die Ladendiebstähle hatte er eine Erklärung. Vor Gericht erzählte er, dass er davon überzeugt gewesen sei, dass sein Vater Gott und er Gottes Sohn sei. Deswegen habe er sich in einem Kaufhaus, Supermarkt und Schuhgeschäft einfach bedient und habe Kleidung, Sportschuhe und Alkohol ohne zu bezahlen mitgenommen. Seit anderthalb Jahren befindet sich B. wegen seiner vermutlich schizophrenen Erkrankung in Behandlung und nimmt regelmäßig Medikamente ein.

Das Amtsgericht Walsrode hatte ihn im Juli dieses Jahres aufgrund ähnlicher Vergehen zu einer Geldstrafe von 85 Tagessätzen à 10 Euro verurteilt. Dort läuft momentan auch noch ein weiteres Verfahren gegen B., weil er in einem Rathaus mehrere Mitarbeiter angegriffen haben soll.

Urteilsverkündung am Mittwoch

Der erste Prozesstag endete nach den Zeugenaussagen der Geschädigten. Der vorsitzende Richter Patrick Gerberding wird das Urteil voraussichtlich am Mittwoch, 25. November, mitteilen, nachdem der behandelnde Arzt des Angeklagten befragt worden ist. Schon jetzt aber lässt sich absehen, dass ihn wohl eine ähnliche Strafe wie in Walsrode oder die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus erwartet.

Lesen Sie auch

Von Inga Schönfeldt