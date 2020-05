Hannover

Ein 33-Jähriger aus Hannover muss sich seit Montag vor dem Landgericht Hannover wegen Zuhälterei und Zwangsprostitution von teilweise unter 17 Jahre alten Frauen verantworten. Auch listete der Staatsanwalt bei der Verlesung der 15 Anklagepunkte gefährliche Körperverletzung, Kokainhandel, Diebstahl, Nötigung und unerlaubten Waffenbesitz auf. A. sitzt seit September 2019 in Untersuchungshaft, ist schon mehrfach – unter anderem wegen Körperverletzungs- und Drogendelikten – verurteilt worden.

1000 Euro Verdienst am Tag

Der Anklagevertreter führte mehrere Frauen im Alter von 17 bis 19 Jahren auf, die A. mit guten Worten und Gewalt ausnutzte. Ein Opfer, das Anfang 2019 bei Treffen in einer Shisha-Bar an der Goseriede erst 17 Jahre alt war, umgarnte der Angeklagte nach Manier eines klassischen Loverboys, gab sich verliebt und schlief mit der Frau. Später dann versprach er ihr laut Staatsanwalt 1000 Euro Verdienst am Tag, sollte sie für ihn als Prostituierte anschaffen, schaltete wenig später entsprechende Anzeigen für Wohnungsbordelle am Volgersweg und an der Podbi. Später soll die Frau auch in Köln und Hamburg gearbeitet haben.

Der 33-Jährige soll die 17-Jährige, so die Anklage, immer mehr unter Druck gesetzt haben. Den Verdienst der Frau behielt er ein, isolierte sie immer mehr, zwang sie mit ihren Freiern zu Sexpraktiken aller Art. Auch soll er sein Opfer gedrängt haben, sich seinen Vornamen unter die Lippen tätowieren zu lassen; wollte sie ausscheren, drohte er ihr Gewalt an.

Schläge ins Gesicht

Eine weitere Betroffene, 19 Jahre alt, soll A. 2018 bei drei Anlässen ins Gesicht geschlagen und getreten haben, vor ihrer Wohnung und der Shisha-Bar an der Goseriede. Wer aussteigen wollte, lebte gefährlich: Das mussten laut Staatsanwaltschaft auch andere junge Frauen erfahren, die A. verprügelte, an den Haaren über den Boden schleifte oder mit einem Messer bedrohte. 58.000 Euro will die Anklagebehörde als Verdienst aus seinen illegalen Geschäften einziehen.

Die ehemals 17- und heute 18-Jährige wird jedoch nicht als Zeugin zur Verfügung stehen, da sie von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen will. So behauptete A. am Montag, die junge Frau habe sich in der Vorwoche mit ihm verlobt – in der U-Haft, mithilfe eines illegal ins Gefängnis geschmuggelten Mobiltelefons.

Verteidiger säen Zweifel

Verteidiger Manfred Koch erklärte in einem Eröffnungsstatement, ein „übereifriger Polizeibeamter“ habe mehr als 50 Straftaten gegen seinen Mandanten aufgelistet und damit „Stimmungsmache“ betreiben wollen. Zudem sei die 17-Jährige psychisch labil und habe widersprüchliche Angaben gemacht. Verteidiger Michael Nagel sagte, sein Mandant habe dieses Opfer für älter gehalten, auch sei die junge Frau schon länger im Milieu tätig gewesen und habe Hasan A. lediglich um Schutz ersucht.

Martin Grote, Vorsitzender Richter der 19. Großen Strafkammer, wies den Angeklagten und seine drei Anwälte eindringlich darauf hin, dass Äußerungen zu den Tatvorwürfen zu Beginn des auf zwölf Verhandlungstage terminierten Prozesses einen wesentlich höheren Stellenwert haben als nach der Vernehmung von Zeugen oder nach der Einführung diverser Telefonüberwachungsprotokolle. Daraufhin kündigten die Verteidiger für den 18. Mai eine Einlassung ihres Mandanten an.

