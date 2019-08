Hannover

Ihr Haus in Wettbergen war endlich fertig, doch freuen konnte sich eine frischgebackene Eigentümerin darüber im Herbst 2016 nicht lange. Auf die Schlüsselübergabe folgte vielmehr eine nervenzehrende Zeit, die sie und den Bauträger schließlich vor das Landgericht Hannover führten.

Nachdem die Frau im Herbst in ihr Passiv-Reihenhaus gezogen war, funktionierte zunächst die Heizung nicht richtig. Die Thermostatventile ließen sich nicht regulieren, so dass im folgenden Winter häufig Raumtemperaturen von rund 27 Grad herrschten. Der Bauträger ließ diesen Mangel im April 2017 beheben, doch dann folgte das nächste Malheur: Ein defektes Rohr verursachte einen massiven Wasserschaden, dessen Beseitigung Trockenbauer, Fliesenleger und Maler auf den Plan riefen.

Hausbesitzerin kann Räume zum Teil nicht nutzen

Die Hausbesitzerin musste zwischen Mai und August 2017 einen Teil der Möbel vom Erdgeschoss in die erste Etage stellen. Sie konnte einige Räumlichkeiten nicht mehr nutzen, und außerdem verursachten Bautrockner über Wochen großen Lärm. Die Freiberuflerin weigerte sich, die letzte noch ausstehende Kaufpreisrate von 9850 Euro zu zahlen. Stattdessen unterbreitete sie dem Bauträger sogar noch wesentlich knackigere Schadensersatzforderungen von rund 20.000 Euro, weshalb die beiden streitenden Parteien jetzt am Landgericht Hannover aufeinander trafen.

Die Eigentümerin, die vom Bauträger auf Zahlung der ausstehenden Kaufpreisrate verklagt worden war, hatte eine Reihe von Mängeln und Forderungen aufgelistet. So führte sie für die übergroße Hitze in den Wintermonaten eine Nutzungsentschädigung von 5400 Euro plus den Mehrverbrauch an Heizenergie an. Die Nutzungsentschädigung für die Zeit, in der die Folgen des Wasserschadens behoben wurden, bezifferte sie auf 13.700 Euro, außerdem wollte sie die erhöhten Stromkosten für den Betrieb des Bautrockners erstattet bekommen.

Jahrelanger Streit könnte sich noch länger hinziehen

Zivilrichter Dominik Thalmann wies in der Güteverhandlung darauf hin, dass der Bauträger die Verantwortung für die Mängel und ihre Beseitigung gar nicht generell bestreite, jedoch die Schadensersatzforderungen der Eigentümerin als entschieden zu hoch ansehe. Er riet den Anwälten der beiden Parteien nachdrücklich zu einem Vergleich. Die Kosten möglicher Gutachten, die Befragung zahlreicher Zeugen, das Überprüfen eines Mitverschuldens der Beklagten oder das Feststellen einer angemessenen Nutzungsentschädigung stünden in keinem Verhältnis zum Streitwert. „Hier gibt es enorm viele Unwägbarkeiten“, resümierte Thalmann. Immerhin liegen sich Kläger und Beklagte schon seit Jahren in den Haaren, und wenn sie den Rechtsstreit bis in die letzte Instanz austragen, kämen sicher noch ein paar Jahre hinzu.

Schlussendlich konnte der Richter die Anwälte überreden, einem Vergleichsvorschlag von 6000 Euro – die die Hausbesitzerin einbehalten darf – zuzustimmen. Endgültig in trockenen Tüchern ist die Sache aber nicht: Bis zum 30. August haben Kläger und Beklagte noch Zeit, den Vergleich zu widerrufen.

Von Michael Zgoll