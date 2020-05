Hannover

Die Diebe kamen immer bei Nacht, sie waren spezialisiert auf Fahrzeuge von BMW, und sie entwendeten nie die kompletten Autos. Multifunktions-Lenkräder mit Airbags, Navigationsgeräte, Tachos und Schalthebel – die bauten Vytautas J. (32) und Andrejus C. (41) zwischen dem 20. September und dem 19. November 2019 in der Region Hannover und in Nordrhein-Westfalen mit viel Geschick aus, um sie anschließend nach Litauen zu schicken. Jetzt müssen sich die beiden Männer wegen gemeinschaftlichen Bandendiebstahls vor dem Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft legt ihnen 39 Taten zur Last, beteiligt war laut Anklage auch eine in Litauen lebende Komplizin.

Peilsender am Leihwagen

Schon frühzeitig war die Ermittlungsgruppe der Polizeidirektion Hannover auf die Fährte von J. gestoßen, er war wegen einschlägiger Taten bekannt. So fanden die Beamten heraus, dass die Männer aus Litauen nach Braunschweig gereist waren, sich dort ein Mietauto geliehen und dann auf Diebestour gegangen waren. Weil an dem Leihfahrzeug ein Peilsender montiert wurde, ließen sich später etliche Stationen der Autoknacker nachvollziehen. Direkte Observation und Telefonüberwachung vervollständigten das Bild.

So sah das Cockpit eines im Juli 2019 in Laatzen geplünderten BMW aus. Quelle: Astrid Köhler

Die Täter überlisteten die Keyless-Go-Funktechnik von BMW-Modellen aller Art mit technischen Hilfsmitteln oder schlugen die Dreiecksscheiben der bei nächtlichen Spähfahrten ausgeguckten Fahrzeuge ein. Dann bauten sie aus, was ihnen wertvoll erschien: in Hannover und Hildesheim, in Langenhagen, Laatzen und Lehrte, in Sehnde und Mellendorf. Zwischenzeitlich plünderten sie auch Wagen in Duisburg, Dortmund oder Düsseldorf, Wohnungen hatten sie in Hannover-Stöcken und Duisburg angemietet. Der Wert der gestohlenen Einzelteile reichte bei einigen Fahrzeugen bis zu 7500 Euro, insgesamt addierte sich die Schadenssumme auf rund 200.000 Euro. Immerhin konnten später einige Komponenten sichergestellt und den Autobesitzern zurückgegeben werden.

„Extrem professionelles Vorgehen“

Die Angeklagten äußerten sich nicht zu den Tatvorwürfen; der Staatsanwalt sprach davon, dass die Autodiebe „extrem professionell“ vorgegangen seien, die Beweislage jetzt aber sehr gut sei. Um den Prozess, der bei einer Beweiserhebung in 39 Fällen sehr langwierig werden dürfte, abzukürzen, lotete die 12. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Britta Schlingmann mit der Staatsanwaltschaft sowie den Verteidigern Björn Nordmann und Daniel Brunkhorst den Strafrahmen aus, sollten die Angeklagten die Autodiebstähle einräumen.

Am Ende unterbreitete die Kammer den Verfahrensbeteiligten folgendes Angebot: eine Haftstrafe für den noch unter Bewährung stehenden Vytautas J. von vier Jahre und neun Monate bis zu fünf Jahre und neun Monate, für den bislang nicht vorbestraften Andrejus C. von drei Jahre und neun Monate bis vier Jahre und neun Monate. Die Angeklagten mit ihren Verteidigern und der Anklagevertreter wollen in der nächsten Sitzung am Montag erklären, ob sie sich auf den Deal einlassen.

Von Michael Zgoll