Hannover

Es waren hochwertige Fahrzeuge wie Audi Q 7, BMW 530 oder Mercedes 250, die die Autodiebe bei Nacht stahlen. Sie wendeten keine Gewalt an und hinterließen keine Einbruchsspuren, weil sie die Keyless-Go-Systeme der Oberklassewagen mit Hightech überlisteten. Seit Freitag müssen sich vor dem Landgericht Hannover drei Männer wegen schweren Bandendiebstahls verantworten. Sie sollen zwischen Januar und Juli 2019 insgesamt 26 Autos gestohlen haben, in Arnum und Pattensen ebenso wie in Bad Münder, Hameln und Schwülper oder in Magdeburg und Grimma. Der Wert der Autos liegt bei 1,4 Millionen Euro, allerdings konnten drei Fahrzeuge mit einem Wert von mehr als 200.000 Euro an die Besitzer zurückgegeben werden. Der kostspieligste – endgültig verschwundene – Wagen ist ein 125.000 Euro teurer BMW X 5.

Zerlegt oder komplett verkauft

Laut Anklageschrift sollen Pawel S. (35), Radoslaw Z. (34) und Kamil K. (23) sowie einige Helfershelfer die teuren Autos (zu 75 Prozent Audi-Modelle von A4 bis A8) unmittelbar nach den Taten nach Polen chauffiert haben. Dort wurden die Wagen entweder komplett oder in Einzelteile zerlegt veräußert. Staatsanwalt Martin Lienau benannte noch vier weitere polnische Staatsangehörige, die zu der Bande gehören sollen, sich aber derzeit dem Zugriff der Polizei entziehen; außerdem waren noch weitere – derzeit unbekannte – Männer Mitglieder der kriminellen Gruppierung.

Wie ein Polizeibeamter vor der 2. Großen Strafkammer erläuterte, überließen die Autodiebe nichts dem Zufall. Mit meist in Bautzen geliehenen Mietautos durchkämmten sie reihenweise Dörfer und Neubausiedlungen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, immer bei Nacht, immer mit einem Funkwellen-Scanner ausgestattet. Solch ein mehrere Tausend Euro teurer Apparat schlägt an, wenn er das Signal eines Keyless-Go-Schlüssels auffängt; diese Art von Schlüsseln funkt permanent vor sich hin, damit der Autobesitzer sein Fahrzeug im Bedarfsfall mit einem Handgriff öffnen kann. Hatten die Autoknacker bei ihren Schleichfahrten ein solches Signal geortet, positionierten sie sich in der Nähe des entsprechenden Hauses und leiteten den Code des darin deponierten Schlüssels per Reichweitenverlängerer an das in der Umgebung geparkte Auto weiter – das sich dann problemlos öffnen und starten ließ. Festgenommen wurden die Angeklagten am 19. Juli 2019 an der Autobahn 7; kurz zuvor hatten sie zwei Audis in Hambühren (bei Celle) geknackt.

Lesen Sie auch: „Keyless-Go“: So schützen Sie Ihr Fahrzeug vor Autoknackern

Gericht ist offen für einen Deal

Schon frühzeitig machte die Kammer klar, dass sie einer prozessverkürzenden Verständigungslösung – Strafrabatt für geständige Einlassungen – positiv gegenübersteht. Die Beweislage scheint gut zu sein, die Ermittler haben diverse Gesprächsprotokolle von Telefon- und Funkzellenüberwachungen sowie Observationen im Gepäck, außerdem abgehörte Aufnahmen aus Mietwagen und per Peilsender ermittelte Routen der Diebesbande. Und so schlug der Vorsitzende Richter Joachim Lotz den Verfahrensbeteiligten auch gleich ein paar denkbare Strafen vor: Sechs bis sechseinhalb Jahre Gefängnis für Pawel S., dem 25 Straftaten und eine führende Rolle in der Bande zugemessen werden, rund fünfeinhalb Jahre Haft für Radoslaw Z. (14 Taten) und einige Monate weniger für Kamil K. (dem ebenfalls 14 Taten zugeschrieben werden).

Die Verteidiger Michael Diwo, Louisa Krämer sowie Clemens Anger und ihre Mandanten haben nun bis nächste Woche Zeit, den Vorschlag des Gerichts zu prüfen. Der Prozess wird am 11. März fortgesetzt.

Lesen Sie auch:

Von Michael Zgoll