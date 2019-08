Hannover

Vor dem Landgericht Hannover wird seit Freitag gegen zwei Männer wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls und Hehlerei verhandelt. Sie sollen aus Optikerläden in Hannover, Garbsen und mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen hochwertige optische Messgeräte gestohlen haben, außerdem aus Baumärkten in Thüringen und Sachsen Werkzeuge und Heimwerkermaschinen. Laut Anklage liegt der Gesamtschaden, den Krzysztof G. (26) und Robert S. (39) mit 13 Straftaten zu verantworten haben, bei rund 100.000 Euro.

Wohnung voller Diebesgut

Ans Messer geliefert hatten sich die Männer durch eine unglaubliche Eselei selbst. Denn am 16. Februar dieses Jahres waren Anwohner der Straße Am Dornbusch in Ahlem aufgeschreckt, weil ein Auto frühmorgens um 4 Uhr gegen eine Straßenlaterne geprallt war. In dem weißen Skoda stießen Polizeibeamte wenig später auf den betrunkenen, schlafenden Krzysztof G. Weil er sich nicht ausweisen konnte, begleiteten ihn die Polizisten in die Wohnung, die er gemeinsam mit Robert S. bewohnte – und entdeckten mehrere Säcke mit Diebesgut. Seither sitzen die beiden Polen, die in ihrem Heimatland zur Fahndung ausgeschrieben sind und dort noch Freiheitsstrafen absitzen müssen, in Untersuchungshaft.

Geschäft am Engelbosteler Damm betroffen

Die Vorgehensweise der Diebe in den Brillengeschäften war sehr rustikal – sie schlugen zu nächtlicher Stunde die Eingangstüren ein, etwa mit Gullideckeln, und schnappten sich die herumstehenden Autorefraktometer. Mit diesen Geräten bestimmen Optiker in einem ersten Schritt die ungefähre Sehfähigkeit ihrer Kunden; die gestohlenen Apparate waren zwischen 8000 und 20.000 Euro pro Stück wert. Dabei zeigten die Täter eine Vorliebe für die Filialisten Apollo und Fielmann, auch ein Geschäft am Engelbosteler Damm (Nordstadt) war betroffen. In den Baumärkten im Osten der Republik standen vornehmlich Akkuschrauber, Motorsägen, Äxte, Zangen und Schraubenschlüssel aller Art auf der „Einkaufsliste“ der Diebe.

Mehr Läden im Visier

In der Ahlemer Wohnung fanden die Ermittler neben dem Diebesgut auch Werkzeuge, mit denen man Autos aufbrechen kann. Außerdem wurde eine Liste inklusive Fotos von acht weiteren Optikerläden in Hannover entdeckt, die wahrscheinlich ebenfalls schon als lohnende Einbruchsziele ausgeguckt waren.

Die 2. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz hat fünf Verhandlungstage angesetzt, um die Sachlage zu klären. Am Freitag verlas Verteidiger Holger Nitz für seinen Mandanten Krzysztof G. eine Erklärung, in der der 26-Jährige die Vorwürfe zur Hehlerei einräumte. Mit den Diebstahlsdelikten will er aber nichts zu tun haben. Der Prozess wird erst in drei Wochen am 6. September fortgesetzt.

Von Michael Zgoll