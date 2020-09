Hannover

Knapp 23.000 Euro – so viel Geld soll Diego S. der Verkauf gefälschter Geldscheine eingebracht haben. Für insgesamt sieben Taten ist er nun vor dem Landgericht Hannover angeklagt und gab am ersten Prozesstag zu, dass er das Falschgeld in Italien gekauft und dann über Facebook und den Messengerdienst Whatsapp an verschiedene Abnehmer verkauft hatte – und das ziemlich offensichtlich. Dafür droht ihm jetzt eine mehrjährige Freiheitsstrafe.

„Es hat damit angefangen, dass kein Geld da war und meine Mutter erkrankte“, berichtete S., der in Italien geboren ist, vor Gericht. In einer geschlossenen Facebook-Gruppe habe er hauptsächlich 20 und 50 Euro Scheine angeboten und so Kontakt zu Ankäufern bekommen. Sein Verdienst pro Banknote: 2 bis 2,50 Euro. Zweimal fuhr er selbst nach Italien, um das Falschgeld zu besorgen. Einmal transportierte er es per Flugzeug nach Deutschland. Dazu soll er fünf bis sechs Lieferungen per Post erhalten haben.

Anzeige

Beamter geht zum Schein auf das Angebot ein

Dabei schien die Übergabe des Geldes immer ähnlich abzulaufen: Nach einem ersten Kontakt über Facebook kommunizierte S. mit den Abnehmern über Whatsapp oder telefonisch, woraufhin persönliche Treffen in und um Hannover ausgemacht wurden. Dort wurde das Geld entweder erst auf die Qualität geprüft, abgelehnt oder gleich abgenommen. Seine Geschäfte begann der Angeklagte im Mai 2019 bis er schließlich im Februar 2020 von der Polizei geschnappt wurde, indem ein Beamter zum Schein auf sein Angebot einging.

Weitere HAZ+ Artikel

Als ungewöhnlich – so bezeichnete auch ein Angestellter der Polizei Nordrhein-Westfalen den Fall. Er war dem Angeklagten im Januar diesen Jahres auf die Spur gekommen. „Wir sind mit unseren Ermittlungsaccounts in sozialen Netzwerken unterwegs und suchen nach Straftaten“, erläuterte er seine Tätigkeit. Dabei sei er auch auf die Gruppe „Schwarzmarkt Deutschland“ gestoßen. Die sei zwar nicht öffentlich zugänglich, der Beitritt aber innerhalb weniger Tage problemlos möglich.

Der Angeklagte hat Falschgeld aus Italien nach Deutschland gebracht. Quelle: Boris Roessler/dpa

Täter verschleiern ihre Identität – der Angeklagte aber nicht

„Es gibt auf Facebook einige dieser Schwarzmarktgruppen“, berichtete der Fahnder weiter. Die dort angemeldeten Personen jedoch verschleierten in der Regel ihre Identität. Sie legten bewusst Profile unter falschen Namen an und hätten keine Fotos eingestellt. Dazu seien die Accounts selten älter als zwei Monate. „Das war in dem Fall nicht so“, so der Fahnder. Der Angeklagte war offenbar unter seinem richtigen Namen angemeldet, auch pflegte er in dem Netzwerk sozialen Umgang. Nur seinen Aufenthaltsort hatte er in Nordrhein-Westfalen angegeben.

Auch Fotos hatte der Angeklagte von sich eingestellt. Auf einem wird er mit einer markanten goldenen Uhr gezeigt – offenbar derselben, die auf einem Foto mit einem breit gefächerten Bündel von 20 Euro Scheinen zu sehen ist. Das fiel auch dem Fahnder auf, der seine Ermittlungsergebnisse nach dem Chat mit dem Angeklagten an die Behörden in Niedersachsen weiterleitete.

Das Verfahren selbst soll am Mittwoch fortgesetzt werden und könnte kürzer als geplant ausfallen. Denn durch das Geständnis des Angeklagten muss die 3. Große Strafkammer nicht alle Zeugen hören. Im Gegenzug für sein vollumfängliches Geständnis stellte das Gericht S. eine Freiheitsstrafe zwischen vier Jahren und neun Monaten und fünf Jahren und zwei Monaten in Aussicht.

Von Alina Stillahn