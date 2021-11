Hannover

Bei einer Messerstecherei am 22. Februar am Maschsee war ein Mann lebensgefährlich verletzt worden. Wegen versuchten Totschlags musste sich nun Hakan A. (26) vor dem Landgericht Hannover verantworten. Nach sieben Verhandlungstagen wurde er freigesprochen. Das Gericht konnte nicht mit ausreichender Sicherheit feststellen, dass der Angeklagte in Tötungsabsicht gehandelt habe, stellte Richter Stefan Joseph fest. Vielmehr noch: Auch eine Notwehrsituation konnte nicht ausgeschlossen werden.

Am frühen Abend des Spätwintertages war es in Höhe des NDR-Landesfunkhauses zu einer verhängnisvollen Begegnung gekommen. A. war mit einem Freund und zwei Freundinnen unterwegs, als sie zufällig einer Gruppe von sechs jungen Leuten begegnet. Die Familie des Angeklagten und die von einem aus der Gruppe sind seit zwei Jahren verfeindet. Es folgten Pöbeleien. Als die Streitigkeiten handfester wurden, ging ein unbeteiligter Mann dazwischen.

Notoperation rettete Helfer das Leben

Am Ende lag der 33-jährige Helfer mit sieben Messerstichen am Boden. Nur eine Notoperation rettete ihm das Leben. Der Angeklagte hatte gestanden, vorher gerufen zu haben: „Ich schlitze euch alle auf!“ Aber das sei nur aus Angst geschehen, sagte der junge Mann. Sein Anwalt Dimitrios Kotios erklärte für seinen Mandanten: Er wollte niemanden töten, sondern sich nur verteidigen. Als die Auseinandersetzung begann, wollte A. nur seinem Freund zur Hilfe eilen, sagte der Angeklagte aus. Sein Kumpel sei mit einem Teleskopstock angegriffen worden.

In der aufwendigen Beweisaufnahme gab es sehr unterschiedliche Darstellungen des Tatgeschehens. Und auch das Opfer hatte in einer polizeilichen Aussage erklärt, dass es den Angeklagten zuvor in den Schwitzkasten genommen habe. In seiner ersten polizeilichen Aussage war davon noch nicht die Rede gewesen.

Der Staatsanwalt war von der Einlassung des Angeklagten nicht überzeugt. Er hatte viereinhalb Jahre Haft für den 26-Jährigen gefordert. „Ich bin froh, dass das Gericht meiner Sicht der Dinge gefolgt ist“, sagte Anwalt Kotios. Zumindest konnte das Gericht die Notwehrhypothese des jungen Mannes nicht widerlegen.

Von Thomas Nagel