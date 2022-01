Herr Guise-Rübe, Sie haben seit einigen Monaten den Vorsitz einer Großen Jugendstrafkammer übernommen. Erklären Sie bitte kurz Ihre Beweggründe?

Eine Vorsitzende Richterin ist überraschend vorzeitig in den Ruhestand getreten. Es war nicht möglich, ihre Stelle kurzfristig zu besetzen. Da die Jugendkammern ausgelastet sind, war es den Kollegen nicht zuzumuten, noch mehr Fälle zu übernehmen. Da bin ich eben eingesprungen.

Was hat Sie am meisten in Ihrer neuen Tätigkeit überrascht?

Ich habe früher viele Strafprozesse begleitet und geleitet. Ich kenne also die Struktur der Verfahren. Aber für mich stellt sich die Frage: Wirkt das, was wir machen, überhaupt? Ist das alles nachhaltig?

Können Sie das näher erklären?

Viele Angeklagte, die mir begegnen, stammen aus schlecht integrierten Milieus. Um es an einem Beispiel zu demonstrieren, was ich meine: Ich hatte in einem Berufungsverfahren mit einer 19-jährigen Rumänin zu tun. Sie hat bereits zwei Kinder und ist wieder schwanger. Sie versucht gerade, sich aus ihrem Clan zu lösen. Eigentlich müsste das Jugendamt diese Frau und ihre Kinder engmaschig unterstützen, um einen Rückfall für sie und ihre Kinder in die Delinquenz zu verhindern.

Gerade bei Clans ist es aber schwierig für den Staat, in die Familien hineinzukommen.

Es ist aber sinnvoller, in Prävention zu investieren, als später in Repression. Jeder Tag Haft kostet etwa 175 Euro. Und wenn wir bei Jugendlichen aus bestimmten Milieus erst im Alter von 15 oder 16 Jahren mit erzieherischen Maßnahmen kommen, ist es zu spät. Man müsste mehr Geld in frühkindliche Prävention stecken anstatt in Repression.

Sie meinen also, dass bestimmte Menschen sich bereits im Jugendalter von unseren Gesetzen und der Strafverfolgung nicht beeindrucken lassen?

Ja, das ist so. Nach dem Hildesheimer Ampelmordprozess mussten Richter und Staatsanwaltschaft aufwendig geschützt werden, weil ein Clanmitglied Familienangehörige aufgerufen hatte, die Verurteilung zu sühnen. In diesem Prozess ging es um einen Ehrenmord in Sarstedt. Ein Mann wurde ermordet, weil er in die falsche Frau verliebt war. Mitglieder von Täter- und Opferfamilien wurden verurteilt. Der Richterspruch hat beide Familien nicht interessiert. Bei einem solchen Verhalten stößt der Rechtsstaat an seine Grenzen.

Wenn dem so ist, wie Sie sagen, müsste die Rückfallquote im Jugendstrafrecht sehr hoch sein...

Im Landgericht Hannover liegt die Rückfallquote bei Menschen mit Migrationshintergrund bei etwa 70 Prozent. Ich bleibe dabei, dass reine Repression dieses Problem nicht lösen wird. So sehr ich unser multikulturelles Land schätze, dürfen wir vor diesem Problem, das auch ein Bildungs- und Ausbildungsproblem ist, die Augen nicht verschließen.

Was müsste Ihrer Überzeugung nach geschehen?

Es müsste wieder eine prioritäre Aufgabe der Politik werden, vor allem Migranten besser zu integrieren. Dazu gehört auch, diese Familien aufzusuchen. Und dort anzusetzen, wenn sich die Überzeugungen ausbilden. Es sollte ein Pflichtprogramm sein, diese Familien und ihre Kinder auf die hiesige gesellschaftliche Lebenswelt einzustellen.

Zur Person Ralph Guise-Rübe ist seit 2014 Präsident des Landgerichts Hannover. Er studierte in Göttingen, wo er auch als Richter am Landgericht tätig war. Er arbeitete zudem als Richter am Oberlandesgericht Celle und als Referatsleiter im niedersächsischen Justizministerium. Von 2009 bis 2014 war er Präsident des Landgerichts Hildesheim. Guise-Rübe beschäftigt sich seit Jahren mit den Folgen der Globalisierung, er engagiert sich in Projekten der Entwicklungshilfe und übernahm mehrere Kinderpatenschaften.

Sie glauben also, dass unser Jugendstrafrecht defizitär ist?

Nein. Unser Jugendrecht mit seinem starken erzieherischen Element ist ein Vorbild für viele Länder. Aber vielleicht wäre es nicht schlecht, ein Element aus dem amerikanischen Jugendrecht zu übernehmen. Dort wird die Familie des Angeklagten stärker einbezogen, um weitere Straftaten zu verhindern.

Von Thomas Nagel