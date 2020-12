Hannover

Das Landgericht Hannover bleibt seiner Linie treu und hat zum zweiten Mal eine Klage auf Corona-Entschädigungen durch das Land Niedersachsen abgewiesen. Die 8. Zivilkammer unter Vorsitz von Richter Thorsten Garbe sieht auch keinen Anlass, den Fall dem Bundesverfassungsgericht vorzulegen. Dies hatten sich die Kläger und ihr Berliner Anwalt Wolfgang Schirp erhofft.

Kläger wollten Einnahmeausfälle erstattet bekommen

Schirp war für 13 Betriebe vor das Gericht gezogen, darunter Kinobetreiber Hans-Joachim Flebbe mit seinen Astor-Kinos in Hannover und Braunschweig, die Restaurantkette Nordsee mit ihrer Filiale an der Karmarschstraße, Freizeiteinrichtungen wie Escape-Rooms sowie Hotels. Sie wollten erreichen, dass das Land Entschädigungen für Einnahmeausfälle durch coronabedingte Betriebsschließungen oder Auflagen zahlt.

Die Kläger zweifeln nicht die Infektionsschutzmaßnahmen an. Sie finden aber, dass Entschädigungen nicht gesetzlich geregelt seien. Deshalb werde nach dem Zufallsprinzip in einigen Branchen gezahlt, in anderen nicht.

Kammer: Parlamente entscheiden über Milliardensummen

Die Begründung der 8. Zivilkammer für die Abweisung entspricht derjenigen vom Juni, als der Steinhuder Gastwirt Gerrit Schweer das Land verklagt hatte. „Hätte der Gesetzgeber Entschädigungen vorgesehen, hätte er das ins Infektionsschutzgesetz geschrieben. Er kann dies auch nicht vergessen haben, sondern hat es bewusst getan“, erklärt Landgerichtssprecher Dominik Thalmann. Entscheidungen über durch Klagen bedingte Milliardenbelastungen für die öffentlichen Haushalte seien nicht Sache der Rechtssprechung, sondern der Parlamente.

Weg nach Karlsruhe bleibt vorerst versperrt

Das Staatshaftungsrecht gibt nach Auffassung der Kammer ebenfalls keine Ansprüche für die Betriebe her. „Dazu hätten sie ein Sonderopfer bringen müssen. Das liegt aber nicht vor, weil die Corona-Regeln flächendeckend gelten“, sagt Thalmann. Die Regelungen seien nicht verfassungswidrig, weil auch das Grundgesetz keine Entschädigungen vorsehe. Die Klägerseite hatte argumentiert, die Folgen der Pandemie-Maßnahmen stünden nicht im Einklang mit den Paragrafen 12 (Freiheit der Berufsausübung) und 14 (Recht am Eigentum).

Die Betriebe und ihr Anwalt reagierten enttäuscht. „Wir werden uns die 44-seitige Urteilsbegründung ansehen und dann entscheiden, wie es weitergeht“, teilten sie mit. Schirps Kanzlei hat für insgesamt mehr als 950 Mandanten ähnliche Klagen vor allen deutschen Landgerichten eingereicht. Das in Hannover war am Freitag das erste, das eine Entscheidung getroffen hat.

