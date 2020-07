Hannover

Der 32-jährige Dennis L. ist am Mittwoch vom Landgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von viereinhalb Jahren verurteilt worden. Die 2. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz sprach den Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung schuldig. Er habe sein 21 Jahre altes Opfer mit einer hinterlistigen Messerattacke in Lebensgefahr gebracht.

Die beiden Männer hatten sich Anfang Dezember 2018 im Internet über Grindr, eine Dating-App für schwule und bisexuelle Männer, kennengelernt. Doch schon nach wenigen Wochen kam es zu mehreren Gewaltausbrüchen bei Dennis L. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren, Verteidiger Christoph Rautenstengel kein konkretes Strafmaß gefordert.

Anzeige

Schnitt am Hals mit dem Rasiermesser

Die Kammer sah es als erwiesen an, dass der Angeklagte seinem Partner um Weihnachten 2018 herum in einer Stöckener Wohnung mehrmals ins Gesicht schlug und auf dessen Oberarm eine brennende Zigarette ausdrückte. Noch schwerwiegender aber war ein Angriff wenige Tage später. Die zwei Männer hatten sich in der Pfarrstraße ( Ricklingen) zu einer Aussprache verabredet, doch als der angetrunkene L. den 21-Jährigen küssen wollte und dieser sich wehrte, verpasste ihm der Ältere mit einem Rasiermesser einen wenige Zentimeter langen Schnitt am Hals und schlug ihm ins Gesicht.

Weitere HAZ+ Artikel

Der Angeklagte habe die Attacken aus verletzter Eitelkeit und Eifersucht verübt, sagte Richter Lotz. Die Kammer ordnete im Zuge der Urteilsverkündung auch die Unterbringung von L. in einer Entziehungsanstalt an, weil der Gewalttäter unter einer Alkoholabhängigkeit und einer schweren dissozialen Persönlichkeitsstörung leide.

Opfer hat die Tat bis heute nicht verwunden

Verteidiger Rautenstengel wies darauf hin, dass sich sein Mandant bereits seit anderthalb Jahren in einer Einrichtung zur Wiedereingliederung von Strafgefangenen bewährt habe. Er begrüßte es, dass L. seine Entziehungskur noch vor einem Haftantritt beginnen kann. Das Opfer des Gewalttäters hat die psychischen Folgen der Tat bis heute nicht verwunden. Der 21-Jährige ist aus Angst vor weiteren möglichen Angriffen in eine andere Stadt gezogen.

Von Michael Zgoll