Hannover

Prozessauftakt am Landgericht Hannover gegen Sinan E.: Am ersten von fünf Verhandlungstagen muss sich der 25-Jährige wegen versuchten Totschlags verantworten. Er hatte am Abend des 28. August vergangenen Jahres seine damalige Freundin Jasmin A. auf offener Straße und bei Tageslicht geschlagen und mit mehreren Tritten gegen den Kopf schwer verletzt. Am nächsten Morgen stellte er sich der Polizei und gestand die Tat.

Vor dem Schwurgericht äußerte sich E. nicht zu der Attacke in der Straße Auf dem Hollen in Vahrenwald. Der Angeklagte könne sich nicht an Details seiner Tat erinnern, sagte sein Anwalt: „Die Erinnerung setzt erst zu einem späteren Zeitpunkt wieder ein.“ Auf der Polizeiwache wurde festgestellt, dass E. alkoholisiert war und Kokain konsumiert hatte.

Auch beim Opfer, der 33-jährigen A., entstanden durch den Angriff Erinnerungslücken. Sie berichtete von einem vorausgegangenen Streit, in dem sie E. die Trennung verkündete. Durch einen unvermittelten Schlag ins Gesicht verlor sie das Bewusstsein. An Tritte gegen ihren Kopf kann sich die Mutter nicht besinnen. „Ich weiß nur, wie ich im Krankenwagen aufgewacht bin“, sagte sie.

Lebensgefährte tritt gezielt gegen den Kopf

Wie brutal E. seine damalige Lebensgefährtin attackiert hat, davon konnten mehrere Anwohner berichten, die den Vorfall beobachteten. So hatte Fabian R. einen Schrei gehört und beim Blick vom Balkon gesehen, wie E. auf die am Boden liegende Frau eintrat. „Der ist auf ihrem Kopf herumgesprungen“, sagte R. Von seinem Balkon konnte er beobachten, wie A. sich mit ihren Armen zu schützen versuchte. Ihr Angreifer habe gezielt an ungedeckte Stellen getreten. „Der war total von Sinnen“, erinnerte sich R.. Mit Rufen konnte er die Aufmerksamkeit des Angreifers erregen. Dann eilte er auf die Straße, um einzugreifen. Zu diesem Zeitpunkt war E. bereits geflüchtet.

Um das bewusstlose Opfer hatten sich schnell mehrere Ersthelfer versammelt. A. erlitt unter anderem eine schwere Gehirnerschütterung und ein blaues Auge.

Paar wollte sich nicht vor dem Kind streiten

Die 33-jährige Mutter berichtete in ihrer Aussage, dass die Beziehung zu E. in den Wochen vor der Attacke belastet gewesen sei. Nach nur zwei Monaten Beziehung war E. in die Wohnung seiner Freundin eingezogen, die dort mit einem Kind aus voriger Ehe wohnt. Zu Streitigkeiten sei es vor allem dann gekommen, wenn A. Zeit mit Freundinnen verbringen wollte und der Angeklagte Alkohol getrunken hatte. „Ein oder zwei Bier haben gereicht, und E. hat begonnen zu provozieren und zu sticheln“, sagte A.

Kurz vor der Tat war A. von einem Treffen mit einer Freundin mit leichter Verspätung zurückgekehrt. E. habe für kurze Zeit auf das neunjährige Kind aufpassen müssen. A. vermutete, dass ihr Freund angetrunken war und möglicherweise Drogen genommen hatte. Unmittelbar nach ihrer Ankunft sei E. ihr wütend im Treppenhaus entgegengekommen.

Weil sich die beiden nicht vor dem Kind streiten wollten, waren sie vor die Tür gegangen. Die lautstarke Auseinandersetzung konnten mehrere Anwohner bezeugen: Ein panischer Schrei von A. sei das letzte gewesen, was zu hören war. Dann schlug ihr Ex-Freund zu.

Am nächsten Verhandlungstag sollen weitere Augenzeugen gehört werden. Außerdem legen zwei Experten Gutachten zu E’s. geistigem Zustand vor. Ein Urteil soll es am 31. März geben.

Lesen Sie auch

Von Manuel Behrens