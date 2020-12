Hannover

Deniz (Name geändert) geht heute in die fünfte Klasse. Fast seine gesamte Grundschulzeit hat der Junge nach einem sexuellen Missbrauch in Angst vor seinem mutmaßlichen Peiniger unter einem Dach gelebt. So schildert es Rechtsanwältin Elif Gencay als Nebenklagevertreterin am Mittwoch vor dem Landgericht Hannover.

Dort ist Thomas T., zwei mal einschlägig vorbestraft, wegen des Missbrauchs des Nachbarkindes angeklagt. Am Mittwoch gestand der 45 Jahre alte Mann die Tat, die schon mehrere Jahre zurückliegt. Seit Juni sitzt T. in Untersuchungshaft. Seitdem gehe Deniz besser, sagt Rechtsanwältin Gencay. Doch bis dahin musste der Junge immer damit rechnen, dass er T. im Haus begegnen würde. Der Mann wohnte bis zu seiner Festnahme im Juni ein Stockwerk unter Deniz in einem Mehrfamilienhaus in der Vahrenwalder Straße in Hannover.

Mit Schokolade in die Wohnung gelockt

Laut Anklage soll T. irgendwann zwischen Juni 2016 und Dezember 2017 den Jungen mit Schokolade, wahrscheinlich ein Duplo-Riegel, in seine Wohnung gelockt haben. Wann genau, können weder der Junge noch sein Peiniger genau sagen. Laut Gencay ging Deniz zu dieser Zeit in die erste Klasse.

„Ob er danach nach oben gegangen ist, weiß ich nicht“: Thomas T. brachte den Jungen noch vor seine Wohnungstür. Quelle: Nancy Heusel

In der Wohnung, so trägt es Staatsanwältin Hannah Hoffmann vor, habe T. Hose und Unterhose von Deniz heruntergezogen und dem Jungen „etwa zehn Sekunden lang“ zwischen die Beine gefasst. Danach, so sagt es T., habe er den Jungen wieder nach draußen begleitet. „Ob er danach nach oben gegangen ist, weiß ich nicht“, sagt der Mann. Deniz sollte niemandem erzählen, was geschehen ist.

Im Sommer der Lehrerin offenbart

Daran hat sich der Junge jahrelang gehalten. Bis er sich im Sommer seiner Grundschullehrerin offenbarte, die die Polizei einschaltete. Die frühere Klassenlehrerin von Deniz sagte am Mittwoch als Zeugin aus.

Im Juni habe sie Deniz in der vierten Klasse in Sexualkunde unterrichtet. Man habe auch über Missbrauch und Sexualstraftäter gesprochen. Irgendwann habe Deniz sich ihr offenbart: „Ich glaube, das ist mir schon mal passiert.“ Deniz habe geschildert, wie er im Hof des Hauses gespielt habe, als T. ihn in seine Wohnung lockte. „Der wohnt noch bei uns im Haus“, habe Deniz gesagt. „Da bin ich hellhörig geworden.“

„Er war sehr erleichtert“

Auf Nachfrage des Vorsitzenden Richters Stefan Lücke beschrieb die Lehrerin ihren Schüler als glaubwürdig. „Er hat Fehler immer eingestanden.“ Deniz sei ein mittelmäßiger Schüler, „empfindsam, aber durchsetzungsstark“, bei Mitschülern beliebt und Klassensprecher gewesen. „Der war selber total platt, als er das erzählt hat. Als wenn er zum ersten Mal begriffen hätte, was da passiert ist. Er war sehr erleichtert.“

Das Geständnis erspart Deniz eine Aussage als Zeuge vor Gericht. Vorausgegangen war eine Verständigung zwischen Kammer, Staatsanwaltschaft und Verteidigung. T. muss maximal ein Jahr und sechs Monate in Haft, mindestens jedoch für ein Jahr und zwei Monate. Bewährung ausgeschlossen.

Am Montag, 21. Dezember, sollen die Eltern des Jungen gehört werden. Dann kommt auch der forensische Gutachter Stefan Randzio zu Wort. Gegenüber dem Sachverständigen hatte T. die Tat bis Mittwoch bestritten. Mit dem Schokoriegel habe er den weinenden Jungen nur trösten wollen. Die vorgeworfenen Berührungen habe es nicht gegeben. Möglicherweise fällt am Montag auch schon das Urteil.

Von Karl Doeleke