Hannover

Das Landgericht Hannover hat am Mittwoch Ibrahim B. zu einem Aufenthalt in einem psychiatrischen Krankenhaus verurteilt – die Vollziehung aber zur Bewährung ausgesetzt. Deswegen muss er sich nun regelmäßig in einer psychiatrischen Ambulanz behandeln lassen und bleibt auf freiem Fuß.

Ibrahim B. hatte im Juli 2018 in einer S-Bahn der Linie 7 drei Personen beleidigt und angegriffen und mehrere Ladendiebstähle begangen. Die Kammer unter dem Vorsitz von Richter Patrick Gerberding hielt ihn aufgrund seiner Schizophrenie für schuldunfähig. Dies bestätigte auch ein psychiatrischer Sachverständiger. Dennoch zog die Kammer den Schluss, dass er „erheblich gefährlich“ sei, wenn er keine Medikamente nimmt. Das sagte Landgerichts-Pressesprecher Dominik Thalmann auf Anfrage der HAZ.

Neue Verhandlung bei Verstoß gegen Bewährungsauflagen

Die Bewährungszeit beträgt drei Jahre. Sollte sich Ibrahim B. trotz der medizinischen Behandlung etwas zu Schulden kommen lassen, müsste entschieden werden, ob er zur Sicherung der Allgemeinheit in einer geschlossenen Psychiatrie untergebracht wird.

Von Inga Schönfeldt