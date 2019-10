Hannover

Zwei Männer haben am Mittwoch wegen eines Falls von Hehlerei ungewöhnlich hohe Strafen kassiert. Das Landgericht Hannover verurteilte Robert S. (39) zu einer Haftstrafe von drei Jahren und neun Monaten sowie Krzysztof G. (26) zu einer Freiheitsstrafe von zweieinhalb Jahren. Die 2. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz sah es als erwiesen an, dass die beiden aus Polen stammenden Männer optische Messgeräte im Wert von 32.000 Euro sowie Baumarktartikel im Wert von 13.000 Euro angekauft hatten. Dass die Angeklagten das Diebesgut auch selbst stahlen, wie es der Staatsanwalt beim Prozessauftakt vor sechs Wochen noch vorgetragen hatte, konnte das Gericht nicht feststellen.

Auch Optiker aus Hannover im Visier

S. und G. hatten Autorefraktometer aus Optikergeschäften in Hannover, Garbsen und mehreren Städten in Nordrhein-Westfalen in ihrem Besitz; die Messgeräte zur Bestimmung der Sehfähigkeit stammten überwiegend aus Filialen der Brillenfirmen Fielmann und Apollo. Hinzu kamen Heimwerkermaschinen und Werkzeuge aus Baumärkten in Thüringen und Sachsen. Ursprünglich war die Staatsanwaltschaft von einem Gesamtschaden von 100.000 Euro ausgegangen, ein Gutachter war bei der Ermittlung der Schadenshöhe allerdings zu niedrigeren Werten gekommen.

Die höhere Strafe für Robert S. ist darin begründet, dass er nur ein Teilgeständnis ablegte und schon dreimal wegen Diebstahlsdelikten vorbestraft ist. Unmittelbar nach der jüngsten Entlassung aus dem Gefängnis Ende November 2018 mietete er eine Wohnung in Ahlem an – in der im Februar 2019 bei einer Hausdurchsuchung säckeweise Diebesgut gefunden wurde. „Nichts gelernt“, kommentierte Richter Lotz die Vorbereitung einer neuen Straftat unmittelbar nach der Haftentlassung. Krzysztof G. hatte bereits zu Prozessbeginn ein Geständnis abgelegt und war bislang noch nicht vorbestraft. Das Gericht betonte, dass der Wert der Hehlerware weit über das gewöhnliche Maß hinausgehe und von einer hohen kriminellen Energie der Angeklagten zeuge.

Staatsanwalt forderte höhere Strafen

Der Staatsanwalt hatte für S. viereinhalb Jahre Haft gefordert, für G. dreieinhalb Jahre Gefängnis. Demgegenüber plädierte Verteidiger Holger Nitz dafür, es bei seinem 26 Jahre alten Mandanten G. bei einer zweijährigen Freiheitsstrafe zu belassen; Matthias Kracke als Anwalt von Robert S. hatte kein konkretes Strafmaß genannt.

Die zwei Polen waren durch ihre eigene Dummheit selbst aufgeflogen. Am 16. Februar dieses Jahres waren Anwohner der Straße Am Dornbusch aufgeschreckt, weil ein Auto frühmorgens um 4 Uhr gegen eine Straßenlaterne geprallt war. In dem weißen Skoda stießen Polizeibeamte wenig später auf den betrunkenen, tief und fest schlafenden Krzysztof G. Weil dieser sich nicht ausweisen konnte, begleiteten ihn die Polizisten in die Wohnung, in der er gemeinsam mit S. lebte. Dort stießen die Beamten auf den ebenfalls volltrunkenen Mitbewohner – und die Säcke mit Messgeräten und Werkzeugen.

Von Michael Zgoll