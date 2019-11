Hannover

Ein Bankdirektor, der sich mit dem Kauf eines exklusiven Sportwagens eine lukrative Einnahmequelle erschließen wollte, ist damit böse auf die Nase gefallen. Letztendlich nahm er einem hannoverschen Porsche-Autohaus den 195.000 Euro teuren 911 Targa 4 GTS aus der „Exclusive Manufacture Edition“ nicht ab, weil sich die erhoffte Wertsteigerung des 450 PS starken Sportwagens als Luftnummer entpuppte – doch nach einer Verhandlung am Landgericht musste der Bankier Abschied von einer 25.000 Euro schweren Anzahlung nehmen. Die mochte ihm der Autohändler nicht erstatten, da laut Vertrag bei der Nichtabnahme des Fahrzeugs ein Schadensersatz von 15 Prozent des Kaufpreises fällig wurde.

Als Käufer auserkoren

In der Sitzung unter Vorsitz von Zivilrichter Matthias Plumeyer schilderte der Bankier, wie er 2018 anlagetechnisch ins Schlingern geriet. Zunächst habe er darauf spekuliert, einen Porsche Speedster zu erwerben, um aus einem Weiterverkauf Profit zu schlagen; seiner Kenntnis nach könne man mit in geringer Stückzahl aufgelegten Luxuskarossen bis zu 100.000 Euro Wertzuwachs erzielen. Dieser Ankauf kam nicht zustande, doch im Herbst offerierte ihm das Autohaus den 911 Targa 4 GTS. Der Verkäufer habe ihm bedeutet, so der Bankdirektor, dass er aus einem Kreis von 15 Interessenten auserkoren sei, das gute Stück erwerben zu dürfen.

Schon am nächsten Tag kam der Banker vorbei, unterschrieb den Vertrag und leistete die erkleckliche Anzahlung: „Meine Frau war nicht begeistert, aber der Autoverkäufer hat mich derart zum Kauf dieses Autos beglückwünscht, dass es mir wie eine Sechser im Lotto vorkam.“ Doch dann habe er im Zuge einer Internetrecherche festgestellt, dass die „Exclusive Manufacture Edition“ keineswegs in solch geringen Stückzahlen gebaut worden war wie gedacht; gebrauchte Sportwagen dieses Typs würden zu deutlich unter dem Ursprungspreis liegenden Summen gehandelt. Also trat der Bankier vom Vertrag zurück und forderte seine Anzahlung zurück: Der Autohändler habe ihn arglistig getäuscht.

Spekulanten nicht erwünscht

Der Verkaufsberater schilderte, dass er und der Geschäftsführer den neuen Kunden genau unter die Lupe genommen hätten, mit Google-Recherche und detaillierter Befragung zu seinen Lebensumständen. Man wolle vermeiden, so der 52-Jährige, dass Spekulanten hochwertige Autos kaufen und zeitnah veräußern; deshalb sei im Vertrag auch eine mindestens sechs Monate währende Haltedauer fixiert. „Wir haben nie darüber gesprochen, dass der Käufer diesen Porsche als Wertanlage ansah“, versicherte der Verkäufer.

Der Richter ließ keinen Zweifel daran, dass sich der Kläger auf der Verliererstraße befindet: Er könne nicht beweisen, dass ihm das Autohaus beim Porsche-Kauf einen exorbitanten Wertzuwachs versprochen habe. Im Zuge eines Vergleichs verzichtete der Händler auf 4000 Euro, die er zusätzlich verlangt hatte, und der Bankdirektor verabschiedete sich zähneknirschend von seinen 25.000 Euro. Und das Sondermodell? Hat derweil einen anderen Abnehmer gefunden.

