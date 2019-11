Hannover

Der seit Juli laufende Drogenprozess gegen drei Angeklagte, die sich wegen Drogenhandels in großem Stil verantworten müssen, biegt in die Zielgerade ein. Doch das Landgericht Hannover muss einen ungewöhnlichen Weg gehen, um das Verfahren ordnungsgemäß abschließen zu können. Die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigern wird die 3. Große Strafkammer an einem ungewöhnlichen Wochentag entgegennehmen: an diesem Sonnabend.

Kiloweise Marihuana , Haschisch, Ecstasy , Kokain , LSD im Keller

In einem Keller in Wettbergen und einer Garage in Ricklingen hatte die Polizei im November 2018 rund 65 Kilo Drogen beschlagnahmt: 27 Kilo Ecstasytabletten, 15 Kilo Amphetaminpaste, zwölf Kilo Marihuana, zehn Kilo Haschischplatten sowie Amphetaminpulver, Kokain und LSD-Pillen. Auch sollen die Angeklagten in wechselnder Tatbeteiligung zwischen August 2017 und November 2018 kiloweise Crystal Meth sowie andere illegale Substanzen bestellt und weiterverkauft haben. Der Gesamtwert der konfiszierten Drogen liegt nach Polizeiangaben bei 830.000 Euro.

Verhandlung darf nicht lange pausieren

Dass ein Gericht am Wochenende tagt, kommt sehr selten vor. Der Drogenprozess vor der 3. Großen Strafkammer war eigentlich nur bis Anfang Oktober terminiert, doch diese Zeitspanne reichte nicht. Danach hatten die Verfahrensbeteiligten Mühe, neue Sitzungstermine zu finden. Laut Strafprozessordnung darf eine Hauptverhandlung nicht länger als drei – in Ausnahmefällen vier – Wochen unterbrochen werden, damit ein Prozess nicht platzt; nach dem letzten Sitzungstermin am 29. Oktober hatten Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidiger im Rahmen des nächsten Zeitfensters nur noch den kommenden Sonnabend als gemeinsam verfügbaren Termin gefunden.

Damit verbunden sind erhebliche Zusatzkosten – beispielsweise für den Transport und die Bewachung eines Untersuchungshäftlings. In der Kammer unter Vorsitz von Richterin Renata Bürgel sitzt auch der Landgerichtspräsident Ralph Guise-Rübe – ein Hinweis auf die Überlastung und die Personalnöte, die die Justiz im Lande plagen.

Auch Waffen lagen in der Wohnung

In U-Haft sitzt in diesem Verfahren nur Salomon M. (28); der als Drahtzieher geltende Alexander A. (35) befindet sich dagegen auf freiem Fuß. Ein Geständnis legte im Laufe des Verfahrens lediglich Pascal K. (27) ab; in dessen Wohnung hatten die Ermittler nicht nur Drogen, sondern auch Messer, Machete, Schlagstöcke und Softair-Pistolen entdeckt. Aufgeflogen war die Bande, weil Polizei und Zoll im Herbst 2018 auf der Autobahn A2 einen Lkw aus den Niederlanden abfingen, der für Hannover bestimmte Drogen geladen hatte.

Von Michael Zgoll