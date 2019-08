Hannover

Mit mehrstündiger Verspätung hat am Donnerstag vor dem Landgericht Hannover der Prozess gegen zwei Brüder begonnen, die am 22. Februar 2019 am Opernplatz einen 18-Jährigen erstochen und drei weitere junge Männer schwer verletzt haben sollen. Angeklagt wegen Totschlags, versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung sind der 17 Jahre alte Rashid A. und sein Bruder Rauuf A. Am ersten Verhandlungstag nannte dieser zwei verschiedene Geburtsdaten, in der Anklageschrift steht ein drittes Datum, sodass Rauuf A. 20, 21 oder 22 Jahre alt sein könnte.

Vergleichsweise geringfügig ist der Tatvorwurf, der dem dritten Angeklagten Ferhad G. gemacht wird: Der 17-Jährige, der an jenem Freitagabend gegen 22 Uhr nicht am Opernplatz gewesen sein soll, muss sich wegen Strafvereitelung verantworten. G. soll eine Tatwaffe zu einem späteren Zeitpunkt aus einem Mülleimer in der U-Bahn-Station Kröpcke – wo sie zunächst deponiert war – gefischt haben und sie hinter dem Hauptbahnhof weggeworfen haben. Gefunden wurde sie nie.

Laienrichter fehlten

Der Prozessauftakt verzögerte sich zunächst um zwei Stunden, weil die zur 2. Großen Jugendkammer zählenden zwei Laienrichter nicht erschienen waren. Dann folgten zwei Anträge vonseiten der Verteidiger Benjamin Pethö und Thomas Mügge auf Ausschluss der Öffentlichkeit während des gesamten Prozesses, die die Kammer jedoch abschlägig beschied. Die Vorsitzende Richterin Monika Thiele machte aber deutlich, dass ein zeitweiliger Ausschluss der Öffentlichkeit während des auf neun Verhandlungstage terminierten Prozesses trotzdem möglich ist. Gut dreieinhalb Stunden nach dem ursprünglich geplanten Verhandlungsbeginn konnte Staatsanwältin Friederike Riemer dann schließlich die Anklage verlesen.

Sicher ist, dass wenige Stunden nach der Messerattacke ein 18-Jähriger starb, der aus Afghanistan stammen soll. Die Bluttat begann auf der Südostseite der Oper – also nahe der Sophienstraße – und verlagerte sich anschließend auf die Rückseite des Gebäudes zur Straße An der Börse. Der 18-Jährige starb gut zwei Stunden nach der Tat im Krankenhaus an zwei Lungendurchstichen. Die anderen Opfer – zwei von ihnen ebenfalls 18 Jahre und einer 23 Jahre alt – wurden von Messerstichen in Rücken und Hals, in Rücken und Hinterkopf sowie in den Oberkörper getroffen. Einer dieser beiden 18-Jährigen überlebte die Attacke nur um Haaresbreite, er sitzt im Prozess als Nebenkläger im Gerichtssaal. Die Gruppe, die von den Brüdern angegriffen worden sein soll, soll laut Anklage sieben oder acht Personen umfasst haben.

Motiv noch unklar

Eine Schwierigkeit dieses Verfahrens ist offenbar, so hieß es am Rande des Verfahrens, dass Täter wie Opfer nicht sehr auskunftsfreudig sind. Das Brüderpaar, das in Iran geboren wurde und die afghanische Staatsangehörigkeit besitzt, soll einer ethnischen Minderheit angehören. Ob die tödlichen Stiche tatsächlich mit einer Auseinandersetzung zwischen verfeindeten Jugendbanden zu tun haben, wie im Vorfeld zu hören war, wird im Prozess zu klären sein.

Die Jugendkammer hat sich zunächst einen Zeitrahmen bis Anfang Oktober gesetzt, um das Verbrechen aufzuklären. Dabei helfen werden ihr ein Psychiater, eine Ärztin für Kinder- und Jugendpsychologie, ein Rechtsmediziner und zwei Mitarbeiter der Jugendgerichtshilfe. Rashid A., der vor seiner Festnahme zur Schule ging und in Linden-Süd wohnte, wurde eine Woche nach der Bluttat verhaftet und sitzt derzeit in der Jugendanstalt Hameln ein. Sein älterer Bruder Rauuf, der in einem Dorf nahe Bad Fallingsbostel lebte und sich Anfang März freiwillig stellte, ist in der Justizvollzugsanstalt Vechta untergebracht. Auf freiem Fuß befindet sich Ferhad G. Der Schüler, der recht gut Deutsch spricht, ist derzeit in einer Wohngruppe einer sozialen Einrichtung in Hannover untergebracht. Zu den Tatvorwürfen äußern wollte sich am ersten Verhandlungstag keiner der Angeklagten.

Von Michael Zgoll