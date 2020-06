Hannover

Binnen elf Tagen überfiel ein 53-jähriger Mann um Weihnachten 2019 herum neun Geschäfte: sechs in Hannover sowie je einen Laden in Ronnenberg, Göttingen und Braunschweig. Meist hatte der bärtige Klaus B. eine schwarze Schirmmütze auf, bedrohte die Verkäuferinnen mit einer täuschend echt aussehenden Spielzeugpistole und ließ sie um ihr Leben fürchten. Jetzt muss sich B. vor dem Landgericht Hannover wegen schweren Raubs und schwerer räuberischer Erpressung in neun Fällen verantworten. Der Angeklagte, der mit 15 Jahren erstmals straffällig wurde und 25 Einträge im Vorstrafenregister zu verzeichnen hat, legte vor der 2. Großen Strafkammer unter Vorsitz von Richter Joachim Lotz ein Geständnis ab. Ihm drohen eine langjährige Haftstrafe und –schlimmstenfalls – eine Sicherungsverwahrung.

Flucht mit Transporter

B. überfiel ein Ballett-Fachgeschäft und ein Sonnenstudio in der Südstadt, ein Blumengeschäft in der Calenberger Neustadt, eine Bäckerei in Waldheim sowie Tankstellen in Linden-Mitte und Stöcken. Weitere Tankstellen raubte er in Ronnenberg und Braunschweig aus, in Göttingen suchte er eine zweite Bäckerei heim. Als Fluchtfahrzeug diente ihm ein Mercedes Sprinter, der einer Bekannten gehörte.

Das Muster war immer gleich: Der untersetzte, kräftige Mann zeigte den Verkäuferinnen seine einer Walther P99 nachgebildete Waffe, forderte sie zum Öffnen der Ladenkasse und anschließend zum Niederlegen auf den Boden auf. Sollten sich die Frauen vorzeitig rühren, so seine Drohung, würde er sie erschießen. Auch vor unmittelbarer körperlicher Gewalt schreckte der 53-Jährige nicht zurück: Einer Verkäuferin in der Waldheimer Bäckereifiliale, die vor Schreck schrie, versetzte er mit seiner Waffe einen derart heftigen Schlag gegen die Schläfe, dass die 63-Jährige zu Boden ging.

Verkäuferin gibt Job auf

Die Beträge, die der Räuber erbeutete, schwankten zwischen 150 und 1000 Euro. Insgesamt betrug seine Beute knapp 3900 Euro, das Geld sollte ihm Drogenkäufe ermöglichen. Fünf Opfer, die vor Gericht als Zeuginnen aussagten, schilderten ihre Ängste und berichteten über psychische Spätfolgen; so hat eine Bäckereiverkäuferin aufgrund des Überfalls ihren Job aufgegeben. B. entschuldigte sich im Gerichtssaal bei allen Opfern für seine Verbrechen.

Zu den früheren Taten des seit vielen Jahren drogensüchtigen Mannes zählen zahlreiche Diebstähle, aber auch Betrug und Hehlerei; 2005 verurteilte das Landgericht Hannover B. wegen schweren Raubs und Freiheitsberaubung zu knapp fünf Jahren Haft. 2015 wurden bei ihm schwere Depressionen diagnostiziert und er bekam einen Betreuer zur Seite gestellt, auch an ADHS soll der Angeklagte leiden. Phasen zwischen Haltlosigkeit mit Selbstmordfantasien und einem bürgerlichen Leben, in denen er einer geregelten Berufstätigkeit nachgeht, wechseln sich seit Langem ab.

Angeklagter ist schuldfähig

Der psychiatrische Gutachter Michael von der Haar diagnostizierte bei dem Angeklagten am Donnerstag eine langjährige Drogensucht und psychische Auffälligkeiten. Zwar mochte er B. keine massive Persönlichkeitsstörung bescheinigen, die im juristischen Sinne zu einer verminderten Schuldfähigkeit führen würde, empfahl allerdings die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und – sollte die Therapie erfolglos bleiben – eine Sicherungsverwahrung. Plädoyers und Urteil werden am 3. Juli erwartet.

Von Michael Zgoll