Hannover

Das Verfahren vor dem Landgericht Hannover gegen einen Zahnarzt aus Hannover, der eine Patientin sexuell belästigt haben soll, droht zur Farce zu werden. Drei Prozesstage waren ursprünglich für die Hauptverhandlung angesetzt. Am Mittwoch ging Verhandlungstag sechs ohne Urteil zu Ende, weil die Verteidigung des Mediziners den Prozess durch das Stellen einer Vielzahl von Anträgen in die Länge zog. Die von den Übergriffen betroffene Frau muss ihrem mutmaßlichen Peiniger deshalb ein ums andere Mal wieder im Gerichtssaal gegenübertreten. „Meine Mandantin ist noch immer entsetzt über den Mann“, sagt Rechtsanwalt Matthias Waldraff.

Patientin an die Brust gefasst

Der Zahnarzt soll im Oktober 2017 einer Patientin während der Behandlung an die Brust gefasst, die Frau gestreichelt und ihr unsittliche Angebote gemacht haben. Das Amtsgericht Hannover hatte den 73-Jährigen dafür zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten und der Zahlung von 24 000 Euro verurteilt. Doch der Zahnarzt und die Staatsanwaltschaft wollten diesen Richterspruch nicht akzeptieren und gingen in Revision, die jetzt vor dem Landgericht verhandelt wird. Dabei ist inzwischen herausgekommen, dass der Beschuldigte auch eine Zahntechnikerin seiner Praxis sexuell belästigt haben soll. Der 73-Jährige soll unter anderem anzügliche Bemerkungen gegenüber seiner Angestellten gemacht haben und soll sich vor der jungen Frau in den Schritt gefasst haben.

Zeugin muss Meisterbrief holen

Vor Gericht bewies der Zahnarzt, dass er eine sehr eigene Wahrnehmung der Realität an den Tag legt. Im Saal behauptete er, die betroffene Angestellte sei keine Zahntechnikermeisterin gewesen, als er sie eingestellt habe. Auch als die junge Frau der Richterin ein Foto ihres Meisterbriefs auf dem Handy zeigte, aus dem hervorging, dass die Prüfung deutlich vor dem Einstellungstermin abgelegt worden war, zweifelte er diesen Umstand an. „Bevor ich den Antrag stellen muss, können Sie, Frau Vorsitzende, vielleicht darum bitten, dass uns der Brief auf Papier hier vorgelegt wird“, sagte Rechtsanwalt Michael Dölp, der den Zahnarzt vertritt, im Gerichtssaal. Die Zeugin, die ausgesagt hatte, von dem Arzt belästigt worden zu sein, musste also nach Hause fahren, um noch am Mittwoch ihren Meisterbrief im Original vorzulegen.

Termine schon für Januar festgesetzt

Wann dieses Verfahren mit einem Urteil zu Ende gehen wird und wann das mutmaßliche Opfer endlich mit diesem Fall abschließen kann, ist noch offen. Rechtsanwalt Michael Dölp hat bereits Termine im Januar im Kalender eintragen lassen. Begründung: Es könnten möglicherweise noch einige Anträge notwendig sein.

Von Tobias Morchner