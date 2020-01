Hannover

Ein italienischer Spediteur muss sich vor dem Landgericht Hannover verantworten, weil er in seinem Transporter 262 Kilogramm Marihuana nach Hannover chauffiert haben soll. Doch schon am ersten Verhandlungstag hat der Prozess eine unerwartete Wendung genommen: Vieles spricht dafür, dass eine sich eine Drogenhändlerbande den 55-jährigen Kleinspediteur als Ersatzfahrer für die gewaltige Menge Cannabis ausgeguckt hatte und ihn letztlich mit massiven Drohungen zu dem Kurierdienst zwang. Normalerweise, so erklärte Riccardo P. am Freitag vor der 12. Großen Strafkammer, schmuggele er in dem Geheimversteck seines Iveco-Daily-Kühlwagens unter Schutz stehende Meeresfrüchte von italienischen Fischereihäfen zu ausgewählten Restaurants.

Drei Drogenhändler verurteilt

Im vergangenen Jahr waren am Landgericht Hildesheim mehrere Prozesse gegen fünf mutmaßliche Drogenhändler gelaufen. Der 40-jährige Haupttäter wurde dabei zu sieben Jahren und drei Monaten verurteilt, zwei Bandenmitglieder kassierten fünf sowie vier Jahre Haft, zwei Angeklagte wurden freigesprochen. Die Drogen waren von Montenegro nach Deutschland gelangt; gefunden wurde beim Zugriff der Polizei im Sarstedter Ortsteil Gödringen sowie in Hannover eine halbe Tonne Marihuana. Die Frage ist nun, ob auch der 55-jährige Italiener Mitglied dieser Bande war – was die Vorsitzende Richterin Britta Schlingmann am Freitag bereits in Zweifel zog.

Während mehrmonatiger Observationen hatte die Polizei im August 2017 auf einem Gewerbeareal nahe dem Bornumer Großmarkt beobachtet, wie 262 Kilogramm Marihuana von einem Transporter in einen anderen umgeladen wurden. Offenbar waren die Beamten überrascht, dass binnen 15 Minuten mehr als fünf Zentner Drogen den Besitzer wechselten; wegen Unstimmigkeiten im Kreis der Fahnder fand kein Zugriff statt, sodass die vier Beteiligten ebenso wie die Drogen mit einem Verkaufswert von rund 400.000 Euro wieder auf Reisen gehen konnten. Der Fahrer des anliefernden Iveco, das steht fest, war Riccardo P. Doch er will erst am Vortag dieser Übergabe in die krummen Geschäfte der Bande einbezogen worden sein.

Geschützte Muscheln ausgeliefert

Wie Verteidiger Dirk Schoenian vor Gericht schilderte, war sein Mandant 20 Jahre lang als selbstständiger Spediteur tätig, kutschierte häufig frische Lebensmittel von Italien nach Deutschland. Vor drei Jahren habe P. den Iveco mit dem raffiniert getarnten Versteck gekauft, eine ausziehbare Kofferbox mit einem Rauminhalt von gut einem Kubikmeter. Darin habe er einmal pro Woche verbotenen Fang wie spezielle Seeigel, Meerdatteln oder andere geschützte Muschelarten ausgeliefert.

Auf einer Tour in Südtirol habe ihm ein unbekannter Mann einen Auftrag angeboten, bestätigte der Angeklagte in einer mehrstündigen Befragung vor Gericht. Er solle für 800 Euro einen Transport von Bayern nach Hannover übernehmen. In einem Gewerbegebiet nördlich von München sei er auf einen mit Motorschaden liegengebliebenen Mercedes Sprinter und fünf Männer gestoßen, die ihn schließlich durch Drohungen gegen seine Familie und unter Vorzeigen einer Pistole gezwungen hätten, die Kurierfahrt mit Rauschgift zu übernehmen, das zuvor in dem defekten Sprinter gelegen habe. Seines Handy beraubt, eskortiert von zwei Pkw und die Drogen im Meeresfrüchte-Versteck deponiert habe er – völlig verstört – den zweifelhaften Auftrag angenommen.

Erst Ende 2018 wurde P. in Italien verhaftet und später nach Deutschland ausgeliefert. Hier sitzt er seit einem knappen halben Jahr in U-Haft.

