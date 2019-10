Hannover

Streitigkeiten um handwerkliche Tätigkeiten auf Freundschaftsbasis haben schon so manche Freundschaft beendet – spätestens dann, wenn im Nachhinein Mängel auftraten und Schadensersatz im Raum stand. Das erlebte auch ein Vermieter, der mit einem seiner Mieter per du war. Dieser gute Bekannter bewohnte mit seiner Freundin eine Wohnung mit Balkon in Misburg, allerdings hatte dieser Balkon einen Schönheitsfehler: Auf den Bitumenbahnen am Boden lag eine Holzabdeckung, und diese war über die Jahre wegen des Fehlens eines Wasserabflusses durchgefault. So einigten sich der Besitzer der Eigentumswohnung und sein Mieter schließlich darauf, einen neuen Bodenbelag aufzubringen – was in einen Zivilprozess am Landgericht Hannover mündete. Am Ende urteilte Richter Dominik Thalmann, dass der klagende Vermieter keinen Anspruch hat, von seinem Mieter 6840 Euro für spätere Reparaturarbeiten zu verlangen.

Steinmetz arbeitete gratis

Der Deal zwischen den Freunden war eigentlich ganz simpel: Der Vermieter kommt für die Kosten von Granitplatten und Mörtel auf, der Mieter – von Beruf Steinmetz – verlegt die Platten, ohne eine Rechnung zu schreiben. Zunächst, im Sommer 2013, schien alles bestens gelaufen zu sein, doch drei Jahre später – zu diesem Zeitpunkt war der Mieter bereits ausgezogen – zeigten sich Feuchtigkeitsschäden in Balkonboden und angrenzendem Mauerwerk.

Wie ein Sachverständiger 2017 ermittelte, waren die Granitplatten einwandfrei verlegt worden, doch hatte die Verschraubung der darunterliegenden Winkelleisten die Bitumenbahnen durchstoßen und war nicht fachgerecht abgedichtet worden. Da Drainage oder Abfluss nach wie vor fehlten, drang Wasser in Beton sowie Mauerwerk ein und weichte den Mörtel der Granitplatten auf.

Gegensätzliche Behauptungen

Einen Vertrag, der Art und Umfang der Modernisierungsarbeiten beschreibt, hatten Vermieter und Mieter nicht abgeschlossen, die Sanierung des Balkons basierte offenkundig auf einem Gefälligkeitsverhältnis. Dies stritten die beiden Parteien auch gar nicht ab, allerdings differierten ihre Schilderungen des Sachverhalts in einem entscheidenden Punkt. Der Kläger behauptete, sein ehemaliger Freund habe die Winkelleisten fixiert. Der Mieter wiederum erklärte, eine solche Montage eben aus Sorge um eine Beschädigung der Bitumenbahnen abgelehnt zu haben, woraufhin der Wohnungseigentümer die Winkelleisten persönlich verschraubt und nur notdürftig verklebt habe. Im Ergebnis musste eine Fachfirma den Balkon ein zweites Mal sanieren, was mit 6840 Euro zu Buche schlug.

Richter Thalmann stellte fest, dass es letztendlich egal war, ob zwischen Vermieter und Mieter ein Werkvertrag abgeschlossen wurde, oder ob die Platten aus Gefälligkeit verlegt wurden. Entscheidend für das Urteil zugunsten des Steinmetzes war, dass der Kläger hätte beweisen müssen, dass der Freund für die Unterkonstruktion des Plattenbelags und die Montage der Winkelleisten verantwortlich war – doch diesen Beweis konnte der Wohnungseigentümer nicht liefern.

Lesen Sie auch:

Ständige Besuche von Airbnb-Gästen: Hausgemeinschaft wehrt sich

Von Michael Zgoll