Landgericht Hannover verurteilt Köpfe der Tui-Bande zu Haftstrafen

Hannover

Die beiden Chefs einer fünfköpfigen Einbrecherbande, die es auf Häuser und Wohnungen von Urlaubern abgesehen hatte, die bei dem Reiseunternehmen Tui gebucht hatten, sind am Freitag vom Landgericht Hannover zu Haftstrafen verurteilt worden. Rainhardt S. muss sechs Jahre, sein Komplize Heino S. fünf Jahre hinter Gittern verbringen. Die übrigen Bandenmitglieder waren bereits zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Nur eines blieb in dem Verfahren ungeklärt: Wer den Einbrechern die Tipps gegeben hatte, welches ihrer Opfer gerade verreist war, konnte im Verfahren nicht geklärt werden.

Taten zur Finanzierung von Spiel- und Kokainsucht

Die beiden Köpfe der Einbrecherbande hatte ihre Taten auch deshalb geplant, um ihre jeweilige Sucht finanzieren zu können. Rainhardt S. hatte in seinem Geständnis vor Gericht erklären lassen, er sei spielsüchtig. Sein Komplize Heino S. benötigte seinen Anteil der Beute, um seine Kokainrationen bezahlen zu können. Das Landgericht ordnete deshalb auch an, dass er zunächst in einem Gefängniskrankenhaus untergebracht werden soll, um clean zu werden.

Anzeige

Vermögen in Höhe von 25.000 Euro eingezogen

Die Einbrecherbande soll von Dezember 2018 bis Oktober 2019 in der Region Hannover, aber auch in Braunschweig, Celle, Bielefeld und im Kreis Peine aktiv gewesen sein. Die Rollenverteilung innerhalb der Gruppe war klar. Rainhardt S. soll die Einbrüche verübt haben. Sein Komplize Heino S. soll ihm beim Ausspionieren der Objekte geholfen und Schmiere gestanden haben. Die Beute war immens: Das Gericht ließ von der Bande insgesamt Vermögen in Höhe von 25.000 Euro einziehen – darunter allein 17.000 Euro in bar.

Von Tobias Morchner