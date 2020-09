Landgericht Hannover verurteilt Loverboy zu vier Jahren und drei Monaten Haft

Hannover

Ein 35-jähriger Mann muss wegen schwerer Zwangsprostitution, ausbeuterischer Zuhälterei und Körperverletzung für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Hannover sah es als erwiesen an, dass Hasan A. zum Teil minderjährige Mädchen zum Anschaffen gezwungen und das Geld aus den Dienstleistungen für sich behalten hat.

Opfer musste sich Name ihres Zuhälters tätowieren lassen

Einer zum Tatzeitpunkt 17-Jährigen und einer weiteren Frau soll der Loverboy zunächst schöne Augen gemacht und den Frauen vorgespielt haben, in sie verliebt zu sein. Anschließend soll er die Opfer dazu gebracht haben, für ihn in Wohnungsbordellen mit fremden Männern Geschlechtsverkehr zu haben. Die Mädchen boten ihre Dienste über eine Internetseite an. Die 17-Jährige soll Hasan A. sogar so hörig gewesen sein, dass sie sich seinen Vornamen in die Unterlippe tätowieren ließ.

Gericht lässt 42.000 Euro einziehen

Hasan A. hatte während des laufenden Verfahrens die damals 17-Jährige in Untersuchungshaft nach islamischem Recht geheiratet. Diesen Schritt wertete das Gericht als bewussten Schachzug des 35-Jährigen und nicht als echten Liebesbeweis. „Sie können uns hier alles erzählen, aber wir müssen nicht alles glauben“, sagte der Vorsitzende Richter Martin Grote. Zusätzlich zu der langen Haftstrafe ordnete die Kammer an, dass das Vermögen, das H. durch die Zwangsprostitution verdient hat, eingezogen werden soll – insgesamt 42.000 Euro. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Verteidiger der 35-Jährigen, Rechtsanwalt Michael Nagel und Rechtsanwalt Manfred Koch, hatten bereits in einer vorangegangenen Sitzung angedeutet, bei einer Verurteilung Rechtsmittel einlegen zu wollen.

Von Tobias Morchner