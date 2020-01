Hannover

Ein Krankenpflegehelfer, der sich in einer Mittelfelder Diakonie-Einrichtung an drei schwerstbehinderten Frauen verging, ist vom Landgericht Hannover zu einer Haftstrafe von vier Jahren und neun Monaten verurteilt worden. Der 59-jährige Roland W. musste sich vor der 3. Großen Strafkammer wegen eines 14-fachen Missbrauchs an Heimbewohnerinnen zwischen 2011 und 2018 verantworten. Das Gericht unter Vorsitz von Renata Bürgel orientierte sich bei der Entscheidungsfindung an einem psychiatrischen Gutachten, wonach der Angeklagte im Tatzeitraum zwar vereinsamt, depressiv und demotiviert war, jedoch keineswegs vermindert schuldfähig.

Starke Beweismittel

Der 59-Jährige stand wegen sexuellen Missbrauchs von Kranken und Hilfsbedürftigen, wegen sexuellen Missbrauchs widerstandsunfähiger Personen und wegen Vergewaltigung vor Gericht. Seine körperlich wie geistig stark beeinträchtigten Opfer sind aktuell 26, 43 und 52 Jahre alt. Sie können sich kaum artikulieren, sind an den Rollstuhl gebunden und in vielerlei Hinsicht wehrlos. Zwei Frauen knetete W. bei verschiedenen Gelegenheiten die Brüste, eine Patientin befingerte er im Intimbereich. Da W. die Taten in der Wohngruppe mit seinem Mobiltelefon filmte, hatte die Kammer starke Beweismittel an der Hand.

Die Staatsanwaltschaft beantragte fünf Jahre Haft, Verteidiger Pajam Rokni-Yazdi drei Jahre. Die Kammer bewertete das weitgehende Geständnis des Pflegers als strafmildernd; dies hatte er auch schon vor einem Jahr abgelegt, als der Prozess in einem ersten Anlauf gescheitert war.

Von Michael Zgoll