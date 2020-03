Hannover

Danny B. stiefelte am 6. September 2019 gegen 20 Uhr in den Verkaufsraum der Esso-Tankstelle in der Göttinger Chaussee ( Oberricklingen), lässig eine Zigarette im Mundwinkel hängend und gänzlich unmaskiert, hielt der Kassiererin ein Einhandmesser vor den Bauch und raunte ihr zu: „Mach die Kasse auf.“ Die völlig verängstigte 62-Jährige tat wie ihr befohlen und händigte dem 29-Jährigen 660 Euro Bargeld aus. Am Montag verurteilte das Landgericht Hannover B. für seinen 30-Sekunden-Überfall nach Westernart zu einer Freiheitsstrafe von fünf Jahren und drei Monaten.

Täter stand unter Bewährung

Die 17. Große Strafkammer unter Vorsitz von Richterin Maike Reershemius-Schulz sprach B. einer besonders schweren räuberischen Erpressung schuldig; der Strafrahmen liegt hier zwischen fünf und 15 Jahren. Der Angeklagte stand zum Tatzeitpunkt aufgrund einer Verurteilung wegen wiederholten Schwarzfahrens unter Bewährung, hatte als Heranwachsender auch schon Haftstrafen wegen Diebstahls- und Körperverletzungsdelikten verbüßt.

B. hat nach eigenem Bekunden keine abgeschlossene Schulausbildung, keinen Beruf erlernt und schon seit Jahren keine eigene Wohnung. Gelegentlich jobbte der dem Alkohol zugetane Mann bei Zeitarbeitsfirmen als Lagerarbeiter, wohnte abwechselnd bei seiner Mutter und seiner Freundin. An jenem Freitagabend im September drohte ihm – eine halbe Flasche Wodka im Blut – nach heftigen Streitigkeiten mit den beiden Frauen eine Nacht auf der Straße. „Eigentlich wollte ich nur in den Supermarkt, aber dann bin ich in die Tankstelle gegangen“, erzählte er vor Gericht. Der Überfall ging so unauffällig über die Bühne, dass eine Mutter mit Kind, die den Kassenraum kurz nach B. betrat und ihre Tankrechnung bezahlen wollte, überhaupt nichts von dem Verbrechen mitbekam. Eine Kamera aber zeichnete alles auf.

Beute war schnell verprasst

Das Geld verprasste B. noch in der Tatnacht für Taxifahrten, eine Hotelunterkunft und einen Freund, dem er Geld lieh. „Am nächsten Morgen hatte ich noch 10 Euro in der Tasche“, sagte der 29-Jährige. Gefasst wurde B. erst gut zwei Monate später, sitzt seit dem 15. November 2019 in U-Haft.

Über seine Verteidigerin Tanja Brettschneider übermittelte der Angeklagte der als Zeugin auftretenden Kassiererin, dass er ihr – in Form von Ratenzahlungen – ein Schmerzensgeld von 1000 Euro zahlen wolle. Auch bat B. – durchaus glaubhaft – bei dem Opfer um Verzeihung: „Ich habe die Tat schon bereut, als ich die Tankstelle verließ.“ Die 62-Jährige nahm die Entschuldigung an und sagte: „Machen Sie so was nicht noch ein zweites Mal.“ Das Opfer leidet bis heute unter der Tat. Frühmorgens und spätabends lässt die Frau aus Angst nur noch Stammgäste in den Verkaufsraum, leidet häufig unter Herzrasen, Kopf- und Magenschmerzen.

Oberstaatsanwalt Frank Weißenborn hatte eine Haftstrafe von fünfeinhalb Jahren gefordert, Verteidigerin Brettschneider wegen eines minder schweren Falls nur vier Jahre. Richterin Reershemius-Schulz gestand B. zwar zu, dass der Überfall eine spontane Tat war und er echte Reue gezeigt habe. Von einem minder schweren Fall könne man hier aber – auch wegen der erheblichen Folgen für die Kassiererin – sicher nicht sprechen.

